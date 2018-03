Stiri pe aceeasi tema

- Varsta scolarizarii obligatorii in Franta va scadea de la sase la trei ani incepand cu toamna anului scolar 2019, o masura simbolica in scopul recunoasterii gradinitei, pe care cea mai mare parte dintre copii o frecventeaza deja la aceasta varsta, informeaza AFP marti, transmite AGERPRES . ”Am decis…

- Guvernul francez va prezenta la jumatatea saptamanii viitoare proiectul de reforma institutionala promisa de presedintele Emmanuel Macron, acesta din urma dorind in special reducerea numarului de parlamentari cu 30%.Presedintele Macron i-...

- Guvernul francez va prezenta la jumatatea saptamanii viitoare proiectul de reforma institutionala promisa de presedintele Emmanuel Macron, acesta din urma dorind in special reducerea numarului de parlamentari cu 30%, a indicat vineri Palatul Elysee, transmite AFP. Presedintele Macron i-a primit vineri…

- Guvernatorul Bancii Naționale a României, Mugur Isarescu, dat ecplicații în fața comisiei economice a Senatului despre explozia prețurilor și evolutia inflatiei din ultimele luni. Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, solicitat sa dea explicații inclusiv de șeful PSD Liviu…

- Daniela Anencov este actrița care ne-a incantat copilaria, facandu-ne sa radem in hohote atunci cand o vedeam interpretand rolul clovnulului Hapciu din emisiunea “Ba da, ba nu”. Energia actriței Daniela Anencov a fost debordanta in rolurile pe care le-a interpretat. Ea și-a imparțit viața de scena cu…

- Franța și Columbia au facut spectacol intr-o partida amicala disputata vineri seara, la Paris. Sud-americanii s-au impus cu 3-2 pe Stade de France, dupa ce au fost conduși cu 2-0. Quintero adus victoria in minutul 85, din penalty. In alta confruntare a serii, Italia a fost invinsa de Argentina, scor…

- Cel putin trei persoane si-au pierdut viata si alte doua au fost ranite vineri in cursul a trei atacuri executate de un barbat care si-a declarat apartenenta la gruparea jihadista Statul Islamic, atacuri comise in sudul Frantei, o tara traumatizata deja in urma unui recent val de atentate jihadiste,…

- Un individ inarmat cu un pistol a luat ostatici intr-un supermarket din sudul Frantei, iar atacatorul pretinde ca este membru al retelei teroriste Stat Islamic, relateaza site-ul postului BBC News. Prim-ministrul Frantei, Edouard Philippe, a declarat, vineri, ca luarea de ostatici din orasul francez…

- Zeci de mii de angajati de la caile ferate si functionari francezi au marsaluit joi in toata tara pentru a-si apara statutul, primul mare test social pentru presedintele Emmanuel Macron, ales in luna mai a anului trecut, relateaza France Presse. "Peste 25.000 de persoane" au defilat la Paris in cadrul…

- Tinerii europeni cu varste cuprinse intre 16 si 29 de ani afiseaza niveluri de apartenenta si practica religioasa foarte diferite de la o tara la alta, cu numai 17% care nu se considera apartinand vreunei confesiuni in Polonia, comparativ cu 91% in Republica Ceha, potrivit unui raport publicat ieri,…

- Seful diplomatiei poloneze a reafirmat miercuri dreptul tarii sale de a reforma justitia asa cum doreste, "deplangand" recursul de catre Uniunea Europeana la o procedura inedita care poate duce la sanctiuni, scrie AFP.

- Presedintele Macron ''a reamintit atasamentul sau fata de un dialog constructiv intre Rusia, Franta si Europa'' si ''si-a reafirmat convingerea ca, pe o baza clarificata, cooperarea intre Europa si Rusia, esentiala pentru securitatea continentului european, este in interesul (celor doua) tari'',…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) a atribuit prin licitatie deschisa doua contracte in valoare totala de peste 386.000 de lei, pentru organizarea participarii agentilor economici la targurile internationale din Franta si China, potrivit unui anunt de atribuire…

- Franta si India au semnat, sambata la New Delhi, mai multe acorduri care vizeaza consolidarea cooperarii bilaterale in domenii precum apararea, securitatea si dezvoltarea energiei nucleare, transmite dpa. Cooperarea consolidata intre Paris si New Delhi include folosirea reciproca a bazelor militare,…

- Emmanuel Macron va fi primul sef de stat strain care va face o vizita de stat la Washington, dupa alegerea lui Donald Trump, presedintele american tinand sa ii faca aceasta onoare omologului francez. In acest prim an de mandat al lui Trump, la Casa Alba s-au facut doar vizite oficiale si de…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a profitat de lunga sa vizita la Salonul Agriculturii, sambata, la Paris, si a adoptat o gaina, care sa-i faca oua proaspete la Elysee, scrie AFP, potrivit news.ro.Dupa ce a mangaiat-o pe bot pe "Haute", vaca-vedeta a salonului, a admirat o capra gri si…

- Guvernul francez prezinta vineri un nou plan de combatere a radicalizarii jihadiste, a carui necesitate a devenit evidenta dupa atentatele din ianuarie 2015 de la Paris si care se va concentra pe situatia din penitenciare, noteaza France Presse, informeaza AGERPRES . Acest ‘plan national de prevenire…

- In baza parteneriatului dintre Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad si revista Studii de Stiinta si Cultura, cu Universitatea din Novi Sad, Serbia si Societatea de Limba Romana din Voivodina, Novi Sad, Serbia, pentru prezentarea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 si…

- George Weah, noul președinte al Liberiei, s-a intalnit miercuri cu Emmanuel Macron la Paris. "Aveam un singur teren și am cucerit Balonul de Aur. Daca ar fi fost zece terenuri, Liberia poate ar fi caștigat zece Baloane de Aur". George Weah nu mai conduce o echipa, ca in vremea cand impresiona la Monaco,…

- Mathilde-Amivi Petitjean, schioarea din Togo ce a uimit pe toata lumea in urma cu 4 ani, la Soci, a concurat si la competitia ce se desfasoara la Pyeongchang. Togoleza sustine ca numarul record de tari africane participante la JO demonstreaza ca sporturile de iarna pot fi populare si pe acest continent.…

- Premierul francez Edouard Philippe a prezentat un plan de masuri pentru protectia companiilor strategice, subliniind insa ca Parisul se opune in continuare protectionismului. Planul reprezinta o extindere a domeniului de aplicare a unui decret din 2014 privind investitiile straine, care obliga companiile…

- Celebrul violonist de jazz de origine franceza Didier Lockwood a murit duminica în urma unei crize cardiace, la Paris, la vârsta de 62 de ani, lasând un mare gol mare pe scena muzicala din Franta si din strainatate, informeaza luni AFP.

- Franta a anuntat miercuri o transformare profunda a bacalaureatului sau, examen sacrosant aparut in timpul lui Napoleon care nu mai raspunde insa nevoilor moderne de formare, potrivit presedintelui Emmanuel Macron, care vrea sa introduca o reforma majora in domeniu, relateaza AFP. Noul bacalaureat,…

- "Serviciul national universal" in Franta, o promisiune de campanie a lui Emmanuel Macron, va fi "obligatoriu", a afirmat marti purtatorul de cuvant al guvernului, stopand speculatiile asupra acestui subiect devenit o bataie de cap pentru executivul de la Paris, scrie AFP.

- David Schickler 1835 1909 era nepotul unui comerciant si bancher prusac stabilit in Franta in secolul XVIII. Pasionat de calatorii, el a intreprins un voiaj in Orient in 1858. Pe baza notelor de calatorie, Schickler a publicat in 1863, la Paris, volumul En Orient. Souvenirs de voyage. 1858 1861. Institutul…

- In urma cu 20 de ani, Prințesa Diana a murit strivita intr-o limuzina, in tunelul Pont D”Alma de la Paris, Franța, dupa ce șoferul ei a pierdut controlul mașinii in timp ce erau urmariți de...

- Presedintele Macron a avertizat Turcia in legatura cu orice tendinta de ”invadare” a Siriei. ”Daca se dovedeste ca operatiunea va lua o alta turnura decat cea a unei actiuni de lupta impotriva unui potential terorist care ameninta frontiera turca si ca este o operatiune de invadare, in acel…

- PMP vrea consultarea cetatenilor pentru reducerea numarului de parlamentari Sedinta comuna a Senatului si Camerei Deputatilor. Foto: Agerpres. Partidul Miscarea Populara va initia o campanie nationala de consultare a cetatenilor cu privire la reducerea…

- PMP a redepus in Parlament proiectul de lege privind reducerea numarului de parlamentari la 300, a declarat, joi, presedintele executiv al partidului Eugen Tomac, afirmand ca societatea trebuie sa inteleaga ”cat de toxic a ajuns Parlamentul”.

- Aviz pozitiv pentru clujeanul propus la Cercetare Profesorul clujean Nicolae Burnete, propus ministrul Cercetarii, a primit aviz pozitiv in comisia de specialitate din Parlament, cu 20 de voturi "pentru", 11 impotriva si o abtinere. Nicolae Burnete, propus de PSD pentru functia de ministru…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a cerut vineri Uniunii Europene sa instituie noi sanctiuni impotriva Venezuelei, informeaza AFP si Reuters. In cadru european, "am adoptat sanctiuni individuale impotriva conducatorilor venezueleni, care au un impact limitat. As dori sa mergem mai…

- Coalitia PSD-ALDE va incepe 2018 cu un nou Guvern, iar presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu anunta mari schimba in economie. Seful ALDE promite mai multe cresteri de salarii, dar si a Produsului Intern Brut. Mai mult, Tariceanu lanseaza un atac dur la adresa contestatarilor guvernarii.Citește…

- Presedintii camerelor deputatilor germana si franceza au facut apel luni la consolidarea cooperarii dintre Berlin si Paris, in timp ce Franta cauta sprijin din partea Germaniei pentru impulsionarea reformelor europene dorite de catre Paris, relateaza AFP. ''Franta si Germania nu mai formeaza pur…

- ''Nu 'cadoului' oferit de Jeff Koons'', protesteaza intr-un articol publicat luni mai multe personalitati culturale din Franta, care se opun proiectului instalarii unei opere monumentale a artistului american la Paris, informeaza AFP. ''Acest proiect este…

- Deputati germani si francezi participa luni la o serie de evenimente care marcheaza aniversarea tratatului istoric de prietenie intre cele doua tari vecine, intr-un context in care relatiile lor bilaterale sunt considerate cruciale pentru planurile de reforma ale Uniunii Europene, relateaza dpa.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun ca ambitiile…

- Seful diplomatiei britanice, Boris Johnson, s-a pronuntat in favoarea construirii unui pod intre Regatul Unit si Franta, pe motiv ca singurul tunel feroviar de sub Canalul Manecii nu are capacitatea necesara pentru a...

- 'Se depun toate eforturile astfel incat trecerea ilegala sa nu fie posibila la Calais', care 'nu este o poarta de intrare ascunsa catre Anglia', a spus el intr-un discurs in fata fortelor de ordine din Calais, dand asigurari ca statul nu va permite 'constituirea unor filiere ilegale' in aceasta regiune.Presedintele…

- Bogdan Mihai Zuziac (35 de ani), din comuna suceveana Serbauti, aflat pe lista Most Wanted a Politiei Romane, a fost prins in Franta. Acesta este cautat pentru ca are de executat o pedeapsa de sase ani de inchisoare pentru viol. Zuziac a primit aceasta pedeapsa dupa ce impreuna cu un alt consatean a…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, a facut un apel catre liderii europeni sa ofere o sansa coalitiei sale de guvernare, in timpul vizitei oficiale de vineri de la Paris, relateaza site-ul The Local.

- Tanara studenta a prestigioasei universitati pariziene Sorbona planuia sa comita atacul in orasul Rennes cu un pistol-mitraliera Kalasnikov, pe care a incercat sa si-l procure cu ajutorul contactelor pe reteaua Telegram, folosita intens de jihadisti, scrie Agerpres. Franta a comemorat duminica…

- Nu a fost promulgata legea de aprobare a Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 38/2017, privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, nu a promulgat Legea pentru aprobarea Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 38/2017, privind…

- Inceputul de an vine cu o oferta numeroasa de locuri de munca la nivel national. Comparativ cu luna ianuarie a anului trecut, oferta a crescut de la 7.650 anunturi de angajare la aproximativ 11.400 de anunturi, din partea companiilor care sunt in cautare de angajati in mai multe orase din tara. Capitala…

- Franta va lua masuri impotriva stirilor false propagate prin intermediul internetului si pe retelele de socializare in perioada electorala. Presedintele Francois Macron a declarat ca legislatia franceza va fi ajustata pentru a proteja democratia.

- Intr-un comunicat, Henri, Conte de Paris și Duce de Franța, a anunțat decesul fiului sau mai mare, Francois. Nascut pe 7 februarie 1961, acesta s-a stins din viața pe 30 decembrie, la varsta de 56 de...

- Guvernul de la Paris a confirmat restabilirea unei circumscriptii nationale unice in Franta pentru alegerile europarlamentare din 2019, conform proiectului de lege examinat miercuri de executivul francez, transmite France Presse. De la alegerile europene din 2004, exista un mod de scrutin…