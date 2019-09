Presedintele in funcție al Camerei Comunelor, John Bercow, a cerut ca Parlamentul britanic sa iși reia activitațile miercuri, in contextul in care Curtea Suprema a decis ca prorogarea acestuia a fost ilegala, relateaza site-ul postului CNN, potrivit Mediafax.

John Bercow a mai informat ca saluta decizia luata marți de Curtea Suprema a Marii Britanii.

"Cetațenii britanici au dreptul de a se aștepta ca Parlamentul sa iși reia funcțiile de baza", a declarat Bercow.

Acesta a adaugat ca le-a transmis membrilor Camerei Comunelor sa se pregateasca pentru reluarea activitații Parlamentului…