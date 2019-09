Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Arheologi de la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, prezenți la Targu Ocna, in județul Bacau. Acțiune de descoperire, recuperare și identificare a ramașițelor foștilor deținuți politici Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) a inceput…

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) a organizat și desfașurat in zilele de 9 și 10 august 2019 o campanie de investigații arheologice in satul Poiu, comuna Bistra, județul Alba. Cercetarea de teren a urmarit verificarea unor informații dupa care,…

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) in colaborare cu Secția Parchetelor Militare din cadrul Parchetului General au desfașurat in perioada 8-18 iulie 2019 o noua campanie de investigații arheologice in localitatea Periprava, comuna C.A. Rosetti, jud.…

