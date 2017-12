Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Igor Dodon spune ca daca ar fi avut imputernicirile necesare l-ar fi declarat demult pe Traian Basescu persona non grata in Republica Moldova, acuzand ca fostul sef al statului roman "promoveaza deschis o propaganda de lichidare" a Republicii Moldova."Sa fi detinut imputernicirile…

- Sapte dintre cei 13 membri ai guvernului de la Chisinau vor fi inlocuiti, conform unei decizii adoptate de Biroul Politic al Partidului Democrat (PDM), in consens cu alianta aflata la guvernare in Republica Moldova, a anuntat marti liderul PDM, Vlad Plahotniuc, informeaza Radio Chisinau. …

- Potrivit lui Cristi Danilet, in toata tara se discuta despre adoptarea unor forme de protest impotriva modificarilor aduse Legilor justitiei de catre parlamentari. „Daca dezbaterile din parlament decurg in aceeasi forma, putem ajunge pana la o blocare a activitatii instantelor si la judecarea doar…

- Parlamentul a aprobat, in ședința plenara, reducerea numarului de viceprim-miniștri. Revizuirea structurii conducerii Guvernului are loc in contextul reformei executivului. La solicitarea Prim-ministrului, in componența Guvernului urmeaza sa se regaseasca doi viceprim-miniștri, domeniile de competența…

- Parlamentul se va intruni in ultima ședința din acest an pe 22 decembrie 2017. "Pana atunci agenda este destul de incarcata, peste 50 de acte normative, inclusiv unele subiecte legate de bugetul Republicii Moldova, legate de legile agreate cu FMI in sistemul financiar-bancar, legile legate de asistența…

- Președintele Igor Dodon l-a mandatat pe consilierul prezidențial in domeniul educației, culturii și cercetarii, Corneliu Popovici, sa participe din partea Președinției R. Moldova la funeraliile Majestații Sale Regele Mihai al Romaniei, care vor avea loc la sfirșitul acestei saptamini. Informația a…

- Președintele Igor Dodon susține ca va intoarce in Parlament legea privind modificarea Codului audiovizualului, votata joia trecuta de deputați, pe 21 decembrie curent „cu argumentele de rigoare”. Acesta susține ca Parlamentul a votat „in graba” aceasta lege, fara avizele necesare, inclusiv din partea…

- Oficiul de legatura al NATO in Republica Moldova a fost deschis vineri, 8 decembrie, la Chisinau. La deschidere au participat Secretarul General adjunct al NATO, Rose Gottemoeller si premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, transmite Radio Chisinau.

- Oficiul moldovean NATO va fi inaugurat vineri in centrul Chisinaului Guvernul de la Chisinau va negocia cu Banca Europeana de Investitii un împrumut de 80 de milioane de euro pentru conectarea retelelor electrice din Republica Moldova la cele din România. Actualul sistem electroenergetic…

- Germania nu sustine decizia SUA privind Ierusalimul. Germania nu sustine decizia Administratiei Donald Trump de a recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a Israelului, a declarat miercuri cancelarul german Angela Merkel, relateaza Agerpres . „Guvernul german nu sustine aceasta decizie, pentru ca…

- Inițiativa PSRM privind interzicerea deținerii dublei cetațenii ce catre membrii Curții Constituționale a fost avizata negativ de Cabinetul de miniștri, informeaza NOI.md. Prin acest proiect de lege, socialiștii au propus urmatoarele: detinerea de catre judecatorii Curtii Constitutionale doar a cetateniei…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a anunțat, marți, dupa ieșirea din biroul președintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ca Parlamentul urmeaza sa transmita o comunicare publica, referitor la mesajul Departamentului de Stat al SUA.

- SRI a anunțat, marți, ca nu va mai avea relații cu alte instituții ale statului prin intermediul Secretariatului General condus de generalul Dumitru Dumbrava, ci direct prin intermediul Cabinetului directorului SRI, Eduard Hellvig. Decizia SRI intervine în contextul în care Comisia…

- Un grup de cetațeni ai Republicii Moldova, care lucreaza pe piața agricola din Federația Rusa, ar fi fost mințiți de un agent economic din Rusia. Aceștia spun ca au lasat in avans 200 de tone de poama, adusa din Republica Moldova, in suma de peste 200 de mii de dolari, insa persoana care trebuia sa-i…

- Președintele Igor Dodon susține ca Summitul Parteneriatului Estic desfașurat saptamina trecuta la Bruxelles a confirmat caracterul iluzoriu al integrarii europene, noteaza NOI.md. Potrivit lui, dosarul Republicii Moldova se situeaza la coada preocuparilor UE. „Summitul Parteneriatului Estic a confirmat…

- Intrebarea care l-a incurcat pe Dodon la referendumul din 19 noiembrie. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Partidul Comunistilor si „Partidul Nostru” au inițiat un referendum pentru revocarea din funcție a primarului general al municipiului Chișinau, in data de 19 noiembrie. Primarul…

- Fostul sef al statului Traian Basescu a declarat, marti, la o intalnire cu parlamentari moldoveni, ca, pentru iesirea din zona gri a Republicii Moldova, trebuie luata in considerare varianta reintregirii tarii. El a avertizat ca, urmare a semnarii Acordului de asociere la UE, economia Republicii…

- Un referendum pentru demiterea primarului liberal al Chisinaului, Dorin Chirtoaca, are loc duminica, la initiativa partidului Socialistilor, fiind asteptate la urne peste 650.000 de persoane cu drept de vot, scrie News.ro. Presedintele Igor Dodon i-a indemnat pe oameni sa vina la vot, el sustinand ca…

- Mai puteti citi si: Dorin Chirtoaca, primarul Chișinaului: De Ziua Europei, moldovenii prefera sa sarbatoreasca victoria URSS impotriva Germaniei naziste VIDEO. Primarul Chișinaului, Dorin Chirtoaca, a fost plasat in arest la domiciliu. Procurorii il acuza ca ar fi obținut 13% din veniturile…

- Relatiile moldo-poloneze si posibilitatile de dezvoltare a acestora au fost discutate de prim-ministrul Pavel Filip si noul Ambasador al Republicii Polonia in tara noastra, Bartlomiej Zdaniuk.

- Ambasada Federatiei Ruse la Bucuresti afirma ca declaratii ale ambasadorului Valeri Kuzmin la o conferinta desfasurata la Suceava - pe tema unui referendum privind eventuala unire a Republicii Moldova cu Romania si a interventiei ruse in Georgia - care au starnit reactii din partea opiniei publice din…

- In cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Moscova, Zakharova a precizat ca spera ca Dodon sa reuseasca sa consolideze relatiile bilaterale dintre Rusia si Republica Moldova. Aceasta a adaugat ca liderul de la Chisinau a luat unele masuri concrete pentru a aprofunda cooperarea cu Rusia, afirmand…

- Președintele Igor Dodon i-a cerut comisarului european Cecilia Malmström revizuirea Acordului de liber schimb pe unele categorii de produse și revenirea la regimul de preferințe comerciale autonome cu UE pentru a spori exporturile pe piața comunitara. Pe de alta parte experții și datele statistice…

- Comisia parlamentara de punere in acord a Codurilor penale cu deciziile Curtii Constitutionale se intruneste miercuri pentru a treia oara pentru discutii pe marginea articolelor declarate neconstitutionale, inclusiv asupra redefinirii infractiunii de abuz in serviciu, informeaza News.ro. Comisia parlamentara…

- Președintele Igor Dodon, care se afla intr-o vizita de lucru in Italia, ar fi trebuit sa se intalneasca ieri cu reprezentanți ai diasporei din Italia, potrivit Cristinei Pruteanu, activista și moldoveanca stabilita in Italia. Președintele insa nu a venit, iar diaspora nu ar fi fost anunțata despre anularea…

- Președintele Igor Dodon susține ca nu va admite ca actualul Parlament sa modifice articolul 13 al Constituției, iar in loc de „limba moldoveneasca” sa fie introdusa „limba romana”. Șeful statului susține ca a inceput negocierile pentru a bloca aceasta inițiativa. „Partidul Socialistilor are 24 mandate…

- Mii de spanioli s-au adunat, sambata, intr-una dintre pietele din Madrid pentru a protesta impotriva independentei Cataloniei, sustinand unitatea Spaniei, la o zi dupa ce Parlamentul regional catalan a adoptat o declaratie de independenta, relateaza ABC News, citat de mediafax.

- Seful statului sustine ca stie deja cum va arata rezultatul respectivului plebiscit, sugerand ca cetatenii vor vota contra unionistilor. Declaratiile presedintelui Igor Dodon au fost facute in contextul discutiilor despre activitatea lui Traian Basescu la Chisinau. „Noi examinam acum foarte…

- Analistul economic rus Mihail Deleghin, redactor-șef al revistei „Svobodnaia Misl” (Gandul Liber – n.red.) a fost intors aseara de pe Aeroportul Internațional Chișinau, fiindu-i interzisa intrarea pe teritoriul Republicii Moldova. Informația fost confirmata de Poliția de Frontiera, transmite „Radio…

- Președintele Igor Dodon, care a anulat decretul emis de Nicolae Timofti privind acordarea cetațeniei R. Moldova fostului președinte al Romaniei, Traian Basescu, s-a aratat deranjat de vizitele la Chișinau ale fostului șef de stat. Mai mult, Dodon l-ar vrea persona non grata pe Traian Basescu in R. Moldova.…

- Premierul britanic Theresa May a refuzat sa garanteze, miercuri, ca parlamentarii vor putea sa voteze in privinta unui acord de Brexit inainte de iesirea tarii din Uniunea Europeana, relateaza site-ul The Independent. Theresa May a participat la o audiere in Camera Comunelor in legatura…

- Octavian Calmic, vicepremierul Guvernului de la Chisinau, a declarat, miercuri, ca Republica Moldova considera ca Rusia este un partener strategic, adaugand ca relatiile comerciale dintre cele doua state se afla pe un trend ascendent, relateaza site-ul agentiei Tass. Calmic, care ocupa…

- „Conform noii redacții a Codului electoral, alegerile Parlamentare se efectueaza in baza unui sistem de vot mixt, intr-o circumscripție naționala care cuprinde intreg teritoriul Republicii Moldova și secțiile de votare din strainatate, precum și in baza a 51 de circumscripții uninominale, inclusiv pentru…

- România și Republica Moldova are nevoie de reunificarea statelor, susține fostul președinte român Traian Basescu. El a avut astazi o întâlnire cu studenții facultații de științe politice a Universitații de Stat din Moldova, transmite radiochisinau.md Fostul președinte…

- Situația legata de suspendarea din funcție a primarului Chișinaului, Dorin Chirtoaca, va fi dezbatuta in cadrul celei de-a 33-a sesiuni a Congresului Autoritaților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CPLRE), care incepe miercuri la Strasbourg, informeaza Radio Chișinau. Potrivit…

- Curtea Constituționala a Republicii Moldova a stabilit ca refuzul președintelui Igor Dodon de a semna decretul de numire a ministrului Apararii este motiv de a fi suspendat temporar din funcție, iar atribuțiile sale in aceasta privința vor fi preluate de președintele Parlamentului sau de șeful Guvernului,…

- Peste Prut, sunt doua regiuni in care au fost deja organizate referendumuri privind independența: Transnistria și Gagauzia, anunta TVR. In 1992, ca urmare a agresiunii ruse, Chisinaul a pierdut controlul asupra raioanelor de Est ale Republicii Moldova, care se afla acum sub ocupatie militara rusa.Revenirea…

- O treime dintre deputații de la Chișinau au semnat inițiativa de modificare a art. 13 din Constituția Republicii Moldova, astfel incat limba moldoveneasca, stipulata ca limba de stat, sa fie redenumita limba romanaa. Propunerea a fost inițiata de 34 dintre cei 101 deputați. Reacția președintelui Igor…

- Președintele Igor Dodon, deși are doar imputerniciri simbolice, a obținut progres in unele direcții ale relațiilor Republicii Moldova cu Federația Rusa. Declarații in acest sens au fost facute in cadrul emisiunii „Glavnii vopros” de la postul de televiziune NTV Moldova, transmite IPN. „Aceste intilniri,…

- Premierul Mihai Tudose a fost primit in jurul orei 12.30 de presedintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, sustin surse politice pentru Mediafax. De la ora 13.30, Tudose are programata o intalnire cu liderul PSD Liviu Dragnea. Purtatorul de cuvant al presedintelui, Madalina Dobrovolschi, va sustine,…

- Moldovenii care muncesc legal în Germania, la atingerea vârstei de pensionare, vor putea beneficia de pensie din acest stat. Totodata, cetatenii Republicii Moldova vor fi asigurati, dupa caz, cu pensii de dizabilitate cauzata de boli obisnuite, pensii si indemnizatii de dizabilitate…

- Parlamentul a adoptat astazi un proiect de hotarare privind crearea unui grup de lucru pentru elaborarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova, prin introducerea uneireferințe care va spune ca „orientarea strategica a Republicii Moldova este integrarea…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a laudat-o marți pe șefa guvernului, Theresa May, pentru asumarea misiunii de a face un succes din ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, subliniind ca planurile premierului britanic sunt susținute de intregul executiv de la Londra, transmite Reuters.…

- Rusia intentioneaza sa sustina în continuare eforturile de solutionare a crizei din regiunea separatista moldoveana Transnistria, afirma presedintele Vladimir Putin, citat de site-ul agentiei Tass. „Vom oferi în continuare asistenta pentru gasirea unei solutii politice…

- Președintele Igor Dodon iși mai domolește pornirile sale antiromanești și afirma ca Romania și R. Moldova sunt „doua popoare infrațire”. „Cat privește relațiile cu Romania, noi suntem doua popoare inrudite, dar fiecare cu istoria și țara sa. Niciodata nu am fost și nu voi fi antiroman, dar voi condamna…

- Președintele Igor Dodon, care a afirmat de mai multe ori public faptul ca este impotriva deschiderii Biroului de legatura NATO in R. Moldova și ca va intreprinde toate masurile pentru a impiedica acest lucru, s-ar fi razgandit. Șeful statului opteaza acum pentru ieșirea R. Moldova dintr-o organizație…