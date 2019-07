Preşedintele Guatemalei anulează întrevederea cu Trump Comunicatul precizeaza ca intalnirea a fost amanata sine die in urma 'speculatiilor' legate de posibila semnare a unui acord cu privire la migratie, care ar acorda Guatemalei statutul de 'tara sigura', unde migrantii care ar dori sa ajunga in SUA ar face demersurile de azil.



Guvernul guatemalez, care anuntase joi vizita lui Morales la Washington pentru a aborda 'subiecte legate de migratie si de securitate', a pastrat o tacere totala cu privire la agenda exacta a intrevederii cu Donald Trump.



