- Ye Jianming, proprietarul firmei China Energy Fund Committee (CEFC) din Shanghai, companie acuzata ca a mituit lideri africani, in schimbul unor favoruri pentru afaceri, a fost arestat in China, la inceputul acestei luni, potrivit The Observer , citat de Rador. Arestarea lui Ye in China a fost ordonata…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, raspunde celor care il acuza ca are un "blat" cu presedintele Iohannis sau cu alte persoane si structuri, facand trimitere indirect la Victor Ponta."Am avut colegi, camarazi ziceau ei, care au inceput sa ma acuze ca am blat cu Iohannis sau cu nu stiu cine.…

- Evenimentul a reunit la Craiova 265 de medici, dintre care 208 specialiști și medici primari, carora li s-au alaturat 57 de medici rezidenți, prezența care a depașit așteptarile organizatorilor. „Ne-a bucurat numarul ridicat al medicilor care au participat la primul eveniment de la Craiova și mai ales…

- „Eu, dupa parerea mea, cred ca PSD este sub 10% si PNL are 51%. Creste ca Greuceanu. Una peste alta asa, la doua zile apare un sondaj inainte de Congres. Ne-am prabusit. Cred ca avem undeva 8-9% si PNL se duce spre 60%”, a spus Liviu Dragnea. El spune ca astfel de sondaje au aparut si in 2016,…

- Seful statului, Klaus Iohannis, l-a primit, la Palatul Cotroceni, pe presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, alaturi de care va avea o declaratie de presa de la ora 12.00. Acesta are programate, joi, si intalniri cu premiercul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu…

- Eckstein critica dur asocierea UDMR cu PSD-ALDE Fostul parlamentar de Cluj al UDMR, Eckstein Kovacs Peter, a criticat, in termeni duri, actuala politica a conducerii UDMR in relatia cu coalitia guvernamentala PSD-ALDE. Fostul parlamentar de Cluj Eckstein Kovacs Peter a postat duminica pe Facebook…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea și liderul partidului de guvernamant din Polonia, Jaroslav Kaczynski, sunt enumerati de publicatia The Economist printre liderii europeni care conduc din umbra țarile lor. Și le duc pe un drum greșit, informeaza b1.ro. The Economist menționeaza ...

- Desi in tara sunt, inca, multe drumuri inchise, desi avem cod portocaliu de ger si, in unele locuri, de viscol, desi sunt multe situatii de urgenta in tara, “mega-paranghelia” tanarului liberal giurgiuvean Adrian Chiran “tine prima pagina” in presa nationala. Dupa ce ziarul Can-Can a publicat imagini…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a mentionat marti, la CSM, posibilitatea unei sesizari a Curtii Constitutionale, in cazul in care presedintele Iohannis va refuza sa o revoce pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Ministrul a adus astfel, la nivelul discursului guvernamental, optiunea sesizarii CCR.…

- China este destinația ce intrupeaza inca tot ce este misterios si exotic, unde se amesteca atractiile si obiceiurile stravechi cu statul ultramodern care s-a dezvoltat tot mai mult in ultimii ani. Impresionanta țara iți ofera posibilitati nelimitate pentru aventura si atractii, de la simbolurile arhitecturale…

- Xi Jinping, pe cale sa devina presedinte pe termen nelimitat al Chinei. Comitetul Central, un fel de ”parlament” al PCC, a propus sa se stearga din Constitutie prevederea potrivit careia un presedinte ”nu poate exercita mai mult de doua mandate consecutive” de cinci ani, a anuntat agentia China Noua.Xi,…

- In cadrul ședinței comune a celor trei comisii generale, vicepremierul Ana Birchall, fostul președinte al Delegatiei Parlamentului Romaniei la AP OSCE, a prezentat participanților decizia privind gazduirea Sesiunii Anuale a AP OSCE din 2021 in Romania. "La propunerea președintelui Camerei Deputaților,…

- Presedintele executiv al Partidului Unitatii Nationale (PUN), Anatol Salaru, considera ca doar prin unirea cu Romania, Republica Moldova va scapa de clasa politica actuala de la Chisinau. Potrivit lui, circa 70% dintre alegatori nu au optiune de vot, fiind dezamagiti de catre politicienii moldoveni.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca nu dorește sa colaboreze cu președintele Klaus Iohannis pe tema justiției, pentru ca el nu are atribuții pe acest domeniu.”Nu vreau sa colaborez cu președintele pe tema justiției, pentru ca eu nu am atribuții aici. Eu am cerut aceasta discuție de…

- Boss-ul COSR crede ca Romania se va prezenta mult mai bine peste patru ani la JO de iarna de la Beijing Presedintele COSR, Mihai Covaliu, a declarat ca pentru urmatoarea editie a Jocurilor Olimpice de iarna va fi creat un program special, astfel incat Romania sa se prezinte mult mai bine decat la…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, la Parlament, ca liberalii vor vota impotriva infiintarii Comisiei de ancheta privind activitatea SPP, pentru ca aceasta nu are niciun temei constitutional si legal. „Biroul Executiv a luat decizia ca PNL sa se opuna Comisiei de ancheta privind activitatea…

- Lazar, dupa scandalul DNA: Nu functionarea defectuoasa a justitiei e problema, ci tentativa de stopare a luptei anticoruptie Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, transmite, intr-un mesaj, ca dezavueaza campania desfasurata impotriva institutiilor justitiei, in mod deosebit a Ministerului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat luni anuntul premierului Viorica Dancila privind mentinerea lui Darius Valcov in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, sustinand ca acest lucru denota "lipsa de respect fata de puterea judecatoreasca si criteriile de integritate" a partidului de…

- Dana Girbovan, președintele UNJR (Uniunea Naționala a Judecatorilor din Romania), s-a aratat „stupefiata” de afirmațiile facute, duminica seara, de procurorul Mihaiela Iorga. Aceasta din urma a spus ca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, i-a cerut urgentarea dosarului unui ministru care ar fi urmat sa fie…

- Regulamentul de functionare al Autoritatii de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a fost modificat prin ordinul presedintelui Dumitru Chirita nr 24, publicat in Monitorul Oficial la 30 ianuarie, iar modificarile sunt in esenta doua: se mai fac angajari pe salarii imense iar Autoritatea intra si…

- Lovitura de imagine pentru Romania. Un roman a fost desemnat de Donald Trump sa conduca una dintre cele mai importante instituții din SUA. Andrei Iancu, care a fost nominalizat de președintele SUA pentru functia de subsecretar de stat si lider al Oficiului, va conduce Oficiul pentru Brevete si Marci.

- Documentul mentioneaza "practicile negative manifestate de propaganda rusa", dar si faptul ca presiunile Rusiei se manifesta si prin "hartuirea oficialilor politici si institutionali din Moldova, prin abuzuri comise de institutii de la Moscova". In declaratie mai sunt constatate si ingerintele…

- Rochii diafane, albe și cu broderii inflorate și colorate, cusute in intregime manual. Toate sunt expuse acum la The Bride Show in Dubai. Ia romaneasca i-a fascinat pe arabi. Cristina Chiriac, romanca ce a renunțat la postul de director pentru a promova ia , reprezinta cu mandrie țara noastra la acest…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca exista o serie de pericole care risca sa se adanceasca in cazul in care Guvernul va continua politica de tip "populist-electoralista". "Au dat o OUG prin care sa plateasca contributiile de sanatate la bugetul de stat. Este o ineptie inimaginabila…

- Doua milioane de romani vor avea salariile scazute dupa transferul contribuțiilor. Asta a declarat Florin Jianu, fost ministru delegat pentru IMM-uri. Președintele Consiliului Național al Intreprinderilor Private Medii și Mici din Romania susține ca masurile fiscale adoptate de Guvern provoaca o „incertitudine…

- Presedintele USR, Dan Barna, a precizat ca partidul cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu, dupa ce acesta a sustinut ca legarea fondurilor europene de statul de drept in Romania ar constitui o incalcare grosolana nu numai a prevederilor, dar si a principiilor fundamentale ale UE.„Ministrul…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat vineri, intr-o postare pe pagina de Facebook, faptul ca in Transilvania s-au strans 261.000 de semnaturi sustinerea Initiativei Cetatenesti Minority SafePack, care vizeaza adoptarea unui cadru legislativ pentru protectia minoritatilor la nivelul Uniunii…

- In cadrul conferinței de presa din 30 ianuarie, președintele PNL PNL Dambovița, Marius Caravețeanu a prezentat “Cartea neagra a guvernarii PSD”, carte realizata de conducerea PNL pentru a scoate in evidența “prea puținele realizari și multe efecte negative asupra vieții de zi cu zi a romanilor”, ca…

- Prima participare a unui unghenean la Jocurile Olimpice a fost in 1996, la Atlanta, SUA. Este vorba de pugilistul Octavian Țicu, originar din satul Costuleni, pe care lumea il cunoaște, mai nou, ca istoric de marca, analist politic, cercetator. A urmat anul 2000, cand alți doi discipoli ai Școlii Sportive…

- Dupa ceremonia de investitura a Guvernului, la care Iohannis a ținut un discurs caustic, Calin Popescu Tariceanu a replicat: "Votul cetațenilor la alegerile Parlamentare a fost unul explicit. Guvernul se va axa pe doua direcții principale: Mai intai bani mai mulți pentru cetațeni, indiferent de sector.…

- Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor si al PSD, si Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului si al ALDE, afirma, intr-o scrisoare comuna adresata oficialilor Comisiei Europene, ca sunt ingrijorati cu privire la "modul incorect" in care aceasta a fost informata "in…

- Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, afirma, intr-un mesaj postat miercuri pe pagina sa de socializare, ca oamenii politici de acum 159 ani, care au asezat piatra de temelie a Unirii, au dat dovada de multa intelepciune, trecand peste toate neintelegerile pentru a urmari acelasi…

- Partidul Uniunea Salvați Romania (USR) este de parere ca alegerea președintelui Iohannis de a aproba propunerea PSD pentru premier, Viorica Dancila, este una regretabila. Partidul susține ca președintele „a ratat sansa de a-si folosi atributiile constitutionale legitime de a desemna un premier decent”…

- Alina Gorghiu este convinsa ca presedintele Klaus Iohannis va tine cont de majoritatea parlamentara si ca va numi un nou premier din partea Partidului Social Democrat (PSD) si a Aliantei Democratilor si Liberalilor (ALDE). Senatoarea liberala a declarat intr-o emisiune la postul de televiziune…

- "Pentru a incuraja si consolida schimburile si cooperarea la nivel de resursa umana, recent am decis ridicarea obligativitatii vizelor de intrare in Japonia pentru cetatenii romani si sper ca din ce in ce mai multi romani vor veni sa viziteze Japonia", a declarat premierul Shinzo Abe. Premierul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, doreste modificarea legislatiei astfel incat secretarii de stat sa nu mai fie numiti de catre premier, ci direct de ministri, potrivit Romania TV."Eu am propus o modificare legislativa ca secretarii de stat sa fie numiti de ministri", a precizat Dragnea, motivand ca…

- Presedintele PSD Dolj, Claudiu Manda, vine cu dezvaluiri din cadrul sedintei PSD care s-a solutionat cu propunerea Vioricai Dancila in functia de premier. „Au fost mai multe propuneri, mai multe discutii, au fost foarte multe intrebari si multe cerinte. Doamna Dancila a raspuns din punctul…

- Prim-ministrul japonez, Shinzo Abe, la Bucuresti Prim-ministrul japonez, Shinzo Abe, este asteptat marti, la Bucuresti, pentru convorbiri cu presedintele Klaus Iohannis despre consolidarea relatiilor bilaterale, cooperarea Japoniei cu Uniunea Europeana, dar si despre probleme legate de dosarul…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat vineri, la Iasi, ca formatiunea sa politica va organiza o serie de evenimente pentru a marca, pe 27 martie, implinirea a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. "Ne aflam intr-un an deosebit, anul Centenarului. Pentru noi are o semnificatie…

- Intr-o conferinta de presa, sustinuta vineri la Consiliul Judetean, presedintele institutiei Emil Radu Moldovan a facut vorbire, printre altele, de legile justitiei si impactul pe care il au acestea asupra societatii romanesti. Totodata, acesta a afirmat faptul ca in perioada sarbatorilor de iarna,…

- Alianța Air France-KLM a lansat, marți, o promoție pentru numeroase destinații intercontinentale, dar și europene, prețul biletelor de avion fiind redus cu pana la 40%. Astfel, pasagerii Air France-KLM vor beneficia de prețuri speciale peste 100 de destinații din America de Nord, America de…

- Jucatoarea echipei de fotbal feminin Olimpia Cluj, Stefania Vatafu (24 de ani), s-a transferat in Primera Division urmand sa evolueze din aceasta iarna la formatia Union Deportiva Granadilla Tenerife Sur, informeaza site-ul oficial al FRF. Considerata una dintre cele mai bune jucatoare din Romania,…

- Jurnalistul Ion Cristoiu considera ca anul 2017 a fost unul pierdut pentru Romania, din punct de vedere politic, economic și social. Acesta afirma, intr-un interviu acordat lui Ionuț Crivaț de la ziarul și revista Omenia, ca PSD și ALDE ar fi trebuit sa faca mai multe modificari legislative in 2017,…

- "O astfel de schimbare necesita o analiza mult mai complexa interinstitutionala in statul roman si as spune si dintr-o perspectiva pragmatica, daca ar fi sa facem un astfel de pas, care ar fi avantajele pentru statul roman, daca ar face un astfel de pas? (...) Nu este un lucru simplu, dar asta implica…

- Pe 14 decembrie 1986 s-a inregistrat una dintre ultimele performante europene din fotbalul romanesc. Steaua a jucat si a piedut finala Cupei Intercontinentale, 0-1 cu River Plate, insa rezultatul partidei putea fi stiut dinainte, dupa cum marturiseste Helmuth Duckadam, presedintele de onoare al…

- Prima faza a acordului privind Brexitul satisface Romania, iar problema cetatenilor romani care se afla in Marea Britanie este bine rezolvata, a declarat presedintele Klaus Iohannis, care participa la reuniunea Consiliului European. "Eu cred că se va ajunge la un acord. (...) Este un document foarte…

- Omul de afaceri Avraham Morgenstern, condamnat la opt ani inchisoare pentru evaziune fiscala, a fost localizat și reținut, in cursul nopții de miercuri spre joi, in Argentina, la Buenos Aires, a anunțat Biroul de presa al...