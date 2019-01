Stiri pe aceeasi tema

- la Summit-ul Inițiativei celor Trei Mari (I3M) Vineri, 14 decembrie a.c., sub coordonarea viceprim-ministrului Ana Birchall, a avut loc prima reuniune a Grupului de lucru pentru monitorizarea și coordonarea implementarii proiectelor aprobate la Summit-ul Inițiativei celor Trei Mari (I3M) de la București. …

- "Am ascultat criticile domnului presedinte, eu sunt de acord ca nu totul este perfect. Am incercat intr-un an de zile sa facem cat mai multe lucruri. Sunt convinsa ca mai avem multe de facut, dar cred ca ritmul in care putem realiza ceea ce ne-am propus ar fi unul alert, un ritm accelerat daca am…

- „Europa este, inainte de toate, identitatea noastra”, si-a inceput Tajani alocutiunea. „Suntem europeni pentru ca noi credem in cele mai importante valori: libertate, in primul rand, drepturile omului, libertate religioasa”. El a subliniat ca Europa este singurul continent unde nu exista pedeapsa…

- Guy Verhofstadt a scris un mesaj pe Facebook, in care afirma ca Romania se afla la o rascruce de drumuri si sfatuieste guvernul sa o ia pe calea respectarii statului de drept, nu pe cea a unui regim iliberal. El ameninta ca, daca guvernul va respecta statul de drept, drumurile se vor desparti.…

- Guy Verhofstadt ii atrage atenția lui Tariceanu ca, daca va alege calea ignorarii recomandarilor Comisiei de la Veneția, inseamna ca majoritatea parlamentara PSD-ALDE iși dorește transformarea Romaniei intr-un stat iliberal.Cele mai importante pasaje din scrisoarea lui Guy Verhofstadt catre…

- "Dupa cum am subliniat deja in dezbaterea plenara din 3 octombrie a Parlamentului European: nu urmariți calea illiberala. Nu in numele nostru, și cu siguranța nu cu numele nostru!", a fost raspunsul presedintele ALDE european, Guy Verhofstadt, l-a scrisoarea liderului ALDE de la Bucuresti, Calin Popescu…

- Presedintele ALDE european, Guy Verhofstadt, i-a raspuns liderului ALDE de la Bucuresti, Calin Popescu Tariceanu, cerandu-i sa nu urmeze calea iliberala, „in niciun caz in numele familiei europene”. Acesta a mai precizat ca rezolutia referitoare la Romania a fost adoptata si cu voturile a doua treimi…

- Sa presupunem ca ați fi europarlamentar dintr-o țara oarecare, nu foarte apropiata și nici foarte interesata de Romania. Familia politica e mai puțin importanta, dar sa ne inchipuim ca nu faceți parte din grupurile politiceintre care se va decide anul viitor configurația puterii(PPE, PSE, ALDE) – grupuri…