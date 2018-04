Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat marti ca, din punct de vedere constitutional, seful statului Klaus Iohannis a procedat "foarte bine" cand l-a chemat la consultari pe premier, el afirmand ca, ''in nepriceperea lor'', social-democratii ''au reusit sa bulverseze si sistemul fiscal din Romania,…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a primit joi, la Palatul Elysee, o delegatie a coalitiei arabo-kurde FDS (Fortele Democratice Siriene), transmite AFP. Seful statului francez " a adus un omagiu sacrificiilor si rolului determinant al FDS in lupta contra Daech (gruparea Stat Islamic-n.red.), potrivit…

- La fel ca in declaratia sa de presa din 13 martie, ziua demiterii sale printr-un simplu mesaj prezidential pe Twitter, viitorul fost sef al diplomatiei americane nu a pronuntat niciun cuvant despre presedintele Statelor Unite in discursul sau, aplaudat indelung de angajatii Departamentului de Stat…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat joi, intr-un mesaj pe Twitter, inlocuirea consilierului sau pe probleme de securitate nationala, H.R. McMaster, cu ultraconservatorul John Bolton, fost ambasador la Statelor Unite la ONU, relateaza AFP. "Sunt bucuros sa anunt ca, incepand…

- "Despre Brexit o sa va spun mai multe probabil maine, dupa ce terminam discutia, dar asa, in deschidere, pot sa va spun ca asa cum stam acum pentru noi arata foarte bine", a precizat seful statului, inainte de reuniunea Consiliului European.El a aratat ca joi se va discuta despre mai multe…

- Donald Trump a atacat duminica – in mod virulent – integritatea echipei procurorului special Robert Mueller, determinandu-i pe alesi din ambele tabere sa avertizeze in legatura cu o eventuala demitere a acestuia, o adevarata linie rosie in ochii lor, relateaza AFP. La doua zile dupa concedierea fostului…

- Președintele american, Donald Trump, l-a demis pe secretarul de stat, Rex Tillerson. El va fi inlocuit la funcția de ministru de Externe al SUA de catre actualul șef al CIA, Mike Pompeo. Anunțul a fost facut de liderul de la Casa Alba prin intermediul unei postari pe Twitter.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca partidul pe care il conduce este intr-un parteneriat cu seful statului, Klaus Iohannis, si a precizat ca strategia PNL se bazeaza pe sustinerea lui pentru un al doilea mandat. "PNL este intr-un parteneriat cu presedintele Romaniei, suntem alaturi…

- Tudor Chirila a reactionat dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca nu va solicita o opinie a Comisiei de la Venetia cu privire la modificarea legilor justitiei.Artistul il critica pe seful statului petru decizia sa, aratand ca ceea ce nu ia in calcul seful statului este dorinta judecatorilor…

- Mike Pompeo, directorul CIA, a aparat decizia lui Donald Trump de a se intalni cu liderul nord-coreean, Kim Jong-un, spunand ca presedintele intelege riscurile. Trump "nu face acest lucru pentru teatru, se duce acolo sa rezolve o problema", a declarat seful agentiei de spionaj pentru Fox News.…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care aduce modificari la reglementarea rovinietei, care prevede, printre altele, ca amenda pentru lipsa acesteia se comunica in cel mult doua luni de la data aplicarii. Actul normativ va intra in vigoare peste o jumatate de an. Aproximativ 600.000 de amenzi…

- Domeniul schiabil Sureanu este o destinatie preferata de presedintele Romaniei. Klaus Iohannis a urcat la Șureanu de cel puțin patru ori, in acest sezon. Imbracat cu echipament negru cu portocaliu, Klaus Iohannis a stat la rand la telescaun, unde a si fost fotografiat. "Companie selecta la…

- Casa Alba a declarat ca unul dintre motivele principale, pentru care Garry Cohn a decis sa demisioneze, este o recenta disputa privind implementarea unor tarife suplimentare la importurile de otel si aluminiu. El este ultimul din seria unor demisii importante din echipa presedintelui SUA. Intr-o…

- Secretarul general adjunct al PNL Cristi Barbu: “E o decizie corecta. Era de asteptat ca va fi achitat” in Politic / Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost achitat definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie, luni, 5 martie, in dosarul in care a fost judecat pentru savarsirea infractiunii…

- Presedintele slovac Andrej Kiska a lansat, duminica, un apel la o remaniere profunda a guvernului sau la alegeri anticipate, ca urmare a asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, care ancheta asupra unor presupuse fenomene de coruptie la cel mai inalt nivel, cu legaturi in mafia italiana, informeaza AFP…

- Presedintele american Donald Trump, care este cunoscut pentru mesajele sale pe Twitter in legatura cu diverse probleme, ar trebui sa reduca numarul postarilor pe reteaua de socializare, a declarat...

- Presedintele american Donald Trump l-a atacat din nou, miercuri, pe secretarul sau al Justitiei Jeff Sessions, catalogand ”rusinoasa” procedura pentru care a optat in vederea anchetarii unor eventuale abuzuri in domeniul supravegherii, scrie AFP. ”De ce cere Jeff Sessions inspectorului general sa…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, miercuri, o alocuțiune in cadrul ședinței de prezentare a Raportului de activitate al Direcției Naționale Anticorupție pe anul 2017. Șeful statului a felicitat instituția pentru intreaga activitate, adaugand ca „niște inculpați și condamnați penal, dupa ce au…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, reactioneaza rapid la discursul presedintelui Iohannis de la ceremonia de prezentare a raportului DNA. Dragnea afirma ca seful statului greseste cand vorbeste despre "inculpati si condamnati" care s-au unit impotriva DNA."Este o declarație falsa și daca va…

- Iohannis, la bilanțul DNA: ”Niște inculpați și niște condamnați penal, dupa ce au fost prinși de instituțiile statului incalcand legea, s-au unit pentru a discredita pe aceia care i-au cercetat”, a spus șeful statului, miercuri, el precizand ca DNA este o instituție care funcționeaza eficient și este…

- „Nu am vazut raportul, nu a vazut nimeni raportul pe care s-a bazat domnul ministru. Insa prestatia pe care a avut-o aseara, sincer, nu mi-a placut", a spus președintele Romaniei. Șeful statului a subliniat ca nu au fost motive temeinice pentru a propune revocarea procurorului-sef al DNA. „Ce…

- Zvonurile despre preturile mari ale noului Galaxy S9 circula deja de mai bine de doua luni. Conform informatiilor publicate pe Twitter de Evleaks, una dintre cele mai bune surse de informatii de interiorul marilor producatori de telefoane mobile, pretul de baza pentru Galaxy S9 va fi 841 de…

- Presedintele CSM, Simona Camelia Marcu, a sustinut, astazi, la ora 14,00, o declaratie de presa referitoare la unele probleme de actualitate din sistemul judiciar. In urma scandalului produs de dezvaluirile lui Vlad Cosma despre modul de lucru din DNA Ploiești, Simona Camelia Marcu a cerut Inspecției…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a pornit un razboi pe viața și pe moarte cu șeful SPP, Lucian Pahonțu. Pentru ca s-a cerut inclusiv intervenția Parlamentului, Comisia de Aparare din Senat a cerut, prin vocea președintelui Marcel Vela, audierea lui Liviu Dragnea.Reuniți in ședința, senatorii…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, referitor la marturiile Mihaiela Iorga, procuror DNA, potrivit carora a fost avertizata sa nu lupte cu sistemul., ca acestea sunt dovezi in plus ale existentei statului paralel.

- Oficiali americani si avocati militari care au ajutat la deschiderea controversatei inchisori din Guantanamo Bay l-au avertizat pe Donald Trump ca risca sa repete o greseala "costisitoare" daca nu inchide institutia. Marti, presedintele american a semnat un ordin executiv care mentine deschis…

- Seful statului a facut aceasta declaratie, la o conferinta de presa comuna cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in contextul in care a vorbit de propunerile de modificare a Legilor Justitiei."Nu pornesc de la premisa ca modificarea acestor legi va duce automat la o complicare…

- Igor Dodon nu renunta la retorica sa îndreptata împotriva Acordului de Asociere UE - Republica Moldova. Seful statului sustine ca pe acest subiect trebuie organizat un referendum, unde cetatenii ar avea ocazia sa se expuna daca vor denuntarea Acordului sau nu scrie adevarul.ro. …

- Alin Toșca a pierdut echipa la Betis și are șanse tot mai mici de a mai continua la formația din La Liga. Se pare ca are deja o oferta. Benevento, ultima clasata din Serie A, il dorește pe fostul fundaș al FCSB-ului. Informația a aparut pe pagina de Twitter a celebrului jurnalist Gianluca Di Marzio.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a citit luni seara, intr-o emisiune televizata, fragmente dintr-un Raport care a stat in spatele comunicatului Comisiei Europene despre legile justiției. Informația a fost prezentata, in premiera, saptamana trecuta, de „Evenimentul zilei”.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a comentat, luni seara, la Antena 3, criticile aduse de presedintele Klaus Iohannis la ceremonia de depunere a juramantului de catre membrii noului Cabinet, Dragnea spunand ca seful statului "nu putea sa rateze momentul". El a mai spus ca spera ca seful statului sa fie "mult…

- „La doar un an de la alegerile parlamentare, am ajuns deja la al treilea Cabinet PSD-ALDE, dupa un dublu eșec cu guvernele anterioare. In mod sigur, nu aceasta este performanța pe care o așteptau romanii. Sper ca, odata cu investirea celui de-al treilea Executiv propus de majoritatea parlamentara, sa…

- Presedintele cipriot conservator Nicos Anastasiades a obtinut, duminica, cel mai mare numar de voturi in primul tur al alegerilor prezidentiale, scrutin marcat de absenteism. In turul doi, peste o saptamana, el il va infrunta pe candidatul de stanga Stavros Malas, scrie News.ro.

- Președintele american, Donald Trump, a declarat ca este pregatit sa-și ceara scuze pentru postarile antimusulmane pe care le-a distribuit pe Twitter, daca acestea au fost postate de o grupare britanica de extrema dreapta, scrie BBC News. Intr-un interviu acordat lui Piers Morgan de la ITV, Trump a spus…

- Președintele SUA, Donald Trump, a facut miercuri cea mai clara declarație privind ancheta amestecului Rusiei in alegerile din 2016. Dupa ce s-a cotit mai mult timp, fiind uneori pro și alteori contra anchetei, liderul de la Casa Alba a declarat ca iși dorește sa fie audiat „sub juramant” de procurorul…

- Politicianul buzoian Cezar Preda, deputat liberal de Dambovita, a fost ales presedinte al grupului Partidului Popular European din cadrul Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei. El fost desemnat pe aceasta functie dupa ce a candidat impotriva unui fost europarlamentar olandez si a unui parlamentar…

- Presedintele Klaus Iohannis a decorat, miercuri, delegatia Romaniei la "Invictus Games Toronto 2017", context in care a afirmat ca membrii echipei sunt un exemplu de curaj si fac cinste tarii noastre. "Ma bucur sa primesc din nou, la Palatul Cotroceni, o echipa de invingatori, care merita…

- Marea Britanie risca sa nu mai faca fata capacitatilor militare ale Rusiei daca nu investeste mai mult in fortele sale armate, avertizeaza seful statului major general al armatei britanice, citat de AFP.

- Decizia Curții Constituționale de a-l suspenda pe președintele Igor Dodon din funcție la subiectul legii privind propaganda este motiv pentru a intenta o cauza penala fața de membrii acesteia. Șeful statului spune ca CC nu avea dreptul sa-l suspende. Declarația a fost facuta în cadrul emisiunii…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi l-a destituit pe seful serviciilor de informatii (EGID), Khaled Fawzy, pe care l-a inlocuit temporar cu seful sau de cabinet Abbas Kamal, un apropiat al sau, au anuntat joi mass-media de stat egiptene, informeaza AFP. Seful statului egiptean a promulgat…

- Sesizare de neconstitutionalitate ridicata de seful statului vizeaza Legea pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, adoptata de…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i-a prezentat sefului statului, Klaus Iohannis, în mod oficial si direct, propunerea social-democratilor pentru functia de premier - europarlamentarul Viorica Dancila. "I-am prezentat presedintelui…

- Delegatia USR este compusa din Dan Barna, Vlad Alexandrescu, Elek Levente, Ionut Mosteanu si Florina Presada. Alaturi de seful statului se afla consilierul prezidential Laurentiu Stefan si consilierul de stat Daniela Barsan. USR va propune la consultarile de la Palatul Cotroceni organizare…

- Va accepta presedintele o noua propunere de premier a aliantei PSD- ALDE ? Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, ca este convins ca presedintele Klaus Iohannis va respecta Constitutia ca si pâna acum si va tine cont de majoritatea din Parlament la nominalizarea unui…

- Presedintele TSD, Gabriel Petrea, ministrul Consultarii Publice și Dialogului Social in Guvernul Tudose, afirma intr-un document publicat duminica pe site-ul organizatiei ca doreste o definire mult mai clara a relatiei dintre conducerea partidului si Guvernul social-democrat si ca numirile in functii…

- Seful diplomatiei iraniene a denuntat sambata drept "o noua gafa" decizia Administratiei presedintelui american Donald Trump de a aduce problema recentelor proteste din Iran in fata Consiliului de Securitate al ONU, informeaza AFP. "Consiliul de Securitate a respins tentativa flagranta…

- Șeful statul a vorbit și despre modul in care sunt modificate legile justiției și spune ca sunt proceduri nemaivazute și netransparente fiind ignorate pe fața avizele CSM și spune foarte clar: „Aștept sa se pronunțe CCR și cand legile vor ajunge la mine ma voi referi la conținutul acestor legi, la articole…

- Printre noutațile din sistemul de invațamant, in 2018, este și faptul ca salariile cadrelor didactice vor fi asigurate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale și nu prin primarii, cum era pana acum. Acest lucru inseamna ca Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) a devenit principal…