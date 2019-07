Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat ca razboiul din Afganistan ar fi putut fi incheiat in doar o saptamana, dar ar fi rezultat intr-un numar uriaș de victime. Trump a declarat ca SUA a facut "multe progrese" in direcția incheierii razboiului din Afganistan prin negocierile cu talibanii…

- Președintele afgan Ashraf Ghani a cerut marți "lamuriri" din partea Statelor Unite dupa ce Donald Trump a declarat ca ar putea câștiga foarte ușor razboiul din Afganistan dar nu vrea sa "omoare 10 milioane de persoane", scrie AFP."Daca aș fi vrut sa câștig…

- Ministrul britanic de Externe Jeremy Hunt a denuntat declaratii ”lipsite de respect si false” ale presedintelui american Donald Trump referitoare la Regatul Unit si premierul Theresa May, relateaza AFP potrivit news.ro”Prietenii lui Doanld Trump vorbesc sincer, atunci am sa o fac (si eu):…

- ​Președintele turc Tayyip Erdogan a declarat sâmbata, în cadrul summitului G20 de la Osaka, ca nu exista probleme privind achiziționarea sistemului de aparare anti-racheta S-400 din Rusia, cele doua țari concentrându-se momentan pe procesul de livrare, relateaza Reuters.Livrarea…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a refuzat vineri inca o data sa trimita declaratiile de impozit ale presedintelui republican Donald Trump democratilor din Congres, in pofida cererii formulate de acestia, prevestind o lunga batalie judiciara, relateaza AFP. Cererea democratilor este…

- 'In urma cu cateva zile am avut placerea sa vorbesc la telefon cu presedintele SUA', i-a spus Putin secretarului de stat Mike Pompeo. 'Am avut impresia ca presedintele este inclinat sa refaca relatiile ruso-americane, contactele, pentru rezolvarea comuna a problemelor care prezinta un interes reciproc…

- Afacerile presedintelui Donald Trump au pierdut in total peste 1 miliard de dolari in perioada 1985-1994, potrivit New York Times, care a precizat ca a obtinut copii de pe declaratiile oficiale ale lui Trump la Internal Revenue Service (IRS), serviciul fiscal american, transmite Reuters.

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat miercuri ca președintele Trump este gata, daca este necesar, sa implice armata americana în Venezuela, unde marți au avut loc ciocniri violente dupa ce un grup de soldați s-a ridicat împotriva președintelui Nicolas Maduro.”O…