Preşedintele Germaniei respinge cererile de reparaţii ale Poloniei pentru Al Doilea Război Mondial Steinmeier a spus ca cel mai bun mod de a depasi trecutul nu este de a-l vedea incheiat, "ci ca o responsabilitate comuna pentru un viitor mai bun", a declarat el cotidianului Corriere della Sera inaintea vizitei sale de stat in Italia. "Sper ca vom continua sa mergem impreuna pe acest drum cu Polonia, fara a ne pierde intr-o dezbatere care priveste in urma in legatura cu reparatiile", a spus el. Mai multi politicieni polonezi, printre care si premierul Mateusz Morawiecki, s-au exprimat in ultimele saptamani in favoarea ideii ca Germania sa plateasca reparatii Poloniei, in contextul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

