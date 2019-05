Presedintele Frank-Walter Steinmeier a lansat un apel impotriva urii si a ostilitatii in dezbaterea politica, cu prilejul marcarii, joi, a 70 de ani de la adoptarea constitutiei Germaniei, relateaza dpa. "Cu toata libertatea si in toiul conflictelor, ceva trebuie pastrat care poate fi rezumat in doua concepte: decenta si ratiune", a declarat Steinmeier in prezenta cancelarului Angela Merkel, a presedintilor celor doua camere ale parlamentului si a sefei curtii supreme. Doua sute de cetateni germani au primit invitatii de a participa la evenimentul de la resedinta oficiala a presedintelui, in timpul…