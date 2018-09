Stiri pe aceeasi tema

- Vizita de stat pe care presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a inceput-o joi la Berlin nu reprezinta o normalizare a relatiilor tensionate dintre cele doua tari, a indicat presedintele german Frank Walter Steinmeier, transmite dpa. "Aceasta vizita nu este expresia normalizarii", a spus Steinmeier,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a fost primit joi dupa-amiaza la Berlin - cu onoruri militare - in cadrul unei vizite de stat menite sa reconcilieze cele doua tari, in pofida unor proteste, a constatat o jurnalista AFP.Sosirea sefului statului turc, care urmeaza sa ramana pana sambata…

- Azi se decide cine organizeaza Euro 2024. UEFA) va anunta joi dupa amiaza, in jurul 16,00 (ora Romaniei), ce tara va gazdui EURO 2024, onoare pentru care candideaza Germania si Turcia. Philipp Lahm (34 ani), campion mondial cu Nationalmannschaft in 2014, este reprezentantul candidaturii Germaniei si…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan denunta in 2017 'practicile naziste' ale guvernului german, insa, la un an si jumatate de atunci, el incepe joi o vizita la Berlin pentru a reconcilia cele doua tari, in ciuda unor proteste, relateaza AFP. In ultimii ani, subiectele de disputa dintre Ankara…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a renuntat la intentia sa de a sustine un discurs in fata a mii de turci din Germania, in timpul vizitei pe care o va intreprinde saptamana viitoare in aceasta tara, intentie care a atras critici in ultimele saptamani, informeaza joi dpa. "Un discurs…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a facut apel la Turcia sa asigure independenta bancii sale centrale, scrie Reuters. „Nimeni nu are interesul ca situatia economica sa se destabilizeze in Turcia. Dar trebuie facut tot ce este posibil pentru a se asigura independenta bancii centrale”, a declarat Merkel…

- Ministrii de externe din Turcia si Rusia urmeaza sa se reuneasca in capitala turca Ankara la inceputul saptamanii pentru a pregati un summit consacrat crizei din Siria si care va avea loc la 7 septembrie, potrivit unui comunicat difuzat duminica de Ministerul de Externe rus, relateaza dpa, preluata…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan va efectua o vizita de stat in Germania in zilele de 28 si 29 septembrie, in cursul careia se va intalni cu omologul sau german, Frank-Walter Steinmeier, si cu cancelarul Angela Merkel, a comunicat marti presedintia germana, transmite dpa.Erdogan va fi…