Meteo: Din aceasta dupa-amiaza sunt prognozate ploi, in Maramures

Vremea va deveni, astazi in judet, in general instabila, iar valorile termice vor fi in scadere. Cerul va prezenta innorari temporar accentuate indeosebi dupa-amiaza si noaptea, cand pe arii extinse se vor semnala averse care vor avea si caracter torential, descarcari electrice,… [citeste mai departe]