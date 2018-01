Preşedintele Germaniei face apel la negocieri rapide pentru formarea unui guvern de coaliţie Presedintele german, Frank-Walter Steinmeier, a facut apel luni la marile partide ale tarii sa formeze rapid un guvern, in timp ce au aparut tensiuni intre liderii politici privind negocierile pentru formarea unei noi coalitii de guvernare conduse de catre conservatori, relateaza agentia DPA.



''Simtim cu totii ca oamenii din Germania asteapta de peste patru luni de la alegeri ca un nou guvern sa fie format'', a declarat Steinmeier.



''Simtim cu totii ca oamenii din Germania asteapta de peste patru luni de la alegeri ca un nou guvern sa fie format'', a declarat Steinmeier.

Sursa articol: agerpres.ro

