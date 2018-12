Stiri pe aceeasi tema

- CRACIUN in TEROARE. Atentat terorist de ultima ora! Mai multe persoane ucise si zeci de raniti Cel putin doua persoane au fost ucise, iar alte 11 au fost ranite marti, in Irak, in explozia unei masini-capcana in orasul Tal Afar, un fost bastion al gruparii Statul Islamic (SI), in nordul tarii, a anuntat…

- Frank-Walter Steinmeier, presedintele Germaniei, urmeaza sa vorbeasca despre democratie in mesajul sa de Craciun, afirmand ca aceasta depinde de dialogul intre cetateni, chiar daca asta "ne expune si pericolului ca cealalta persoana sa aiba uneori dreptate".

- O mama lupta sa traiasca pentru fetița sa de numai opt ani. O profesoara iubita de elevii sai și apreciata de colegi. O femeie care se impotrivește, cu toate puterile ei, unei boli care de cateva luni i-a dat peste ...

- In data de 19 decembrie la Alba Mall se desfașoara a cea de a VI-a ediție a evenimentului ”Invațam sa daruim”.Spectacol de dans modern, caritabil pentru beneficiarii casei de tip familial nr 9 din Alba Iulia. Participarea la eveniment este gratuita, spectatorii fiind invitați sa doneze cat doresc…

- Un atac armat a avut loc in Strasbourg, in una din pietele de Craciun din oras fiind trase mai multe focuri de arma. Patru persoane au murit si alte 11 au fost ranite, potrivit Reuters si BBC.

- Printul William si ducesa de Cambridge au vizitat, miercuri, stadionul King Power, al echipei Leicester City, pentru a le aduce un omagiu presedintelui gruparii, Vichai Srivaddhanaprabha, si celorlalte patru persoane care au murit luna trecuta, intr-un accident de elicopter informeaza news.roCei…

- Romanii planuiesc sa cumpere anul acesta cadouri pentru mai multe persoane si sa aloce o suma mai mare cu aproximativ 12% pentru acestea, comparativ cu anul trecut, in conditiile in care situatia locurilor de munca si a veniturilor s-a imbunatatit, potrivit unei analize a obiceiurilor de cumparare…

- „Pentru Justitie si Democratie - va oprim din nou” - aproape 1.000 de persoane protesteaza duminica in Piata Victoriei. Oamenii isi manifesta nemultumirea fata de ordonanta de urgenta pentru legile Justitiei adoptata, luni, de Guvernul Dancila.