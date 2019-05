Preşedintele Germaniei atenţionează cu privire la cultura digitală "toxică" Presedintele german Frank-Walert Steinmeier a deschis luni conferinta digitala anuala de la Berlin atentionand in legatura cu tendinta dezbaterii politice online de a deveni "toxica", informeaza dpa. "Daca ne pasa de viitorul acestei democratii, atunci trebuie sa lucram impreuna pentru a schimba cultura dezbaterii politice", a declarat Steinmeier la inceputul re:publica, o conferinta care se focuseaza asupra blogurilor, media de socializare (social media) si societatii informationale. Cel mai stringent obiectiv nu este "digitalizarea democratiei, ci democratizarea sferei sociale", a adaugat el.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

