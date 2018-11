Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier urmeaza sa se alature printului Charles al Marii Britanii depunand o coroana de flori, duminica, la monumentul national Cenotaph din centrul Londrei, pentru a marca centenarul armistitiului care a incheiat Primul Razboi Mondial in 1918, relateaza dpa. Steinmeier…

- Ceremonie spectaculoasa, seara trecuta in Marea Britanie, pentru comemorarea unui secol de la finalul Primul Razboi Mondial. Santul de aparare din fata Turnului Londrei a fost umplut cu 10.000 de torte care au fost aprinse de garzi si voluntari. In cadrul evenimentului s-au difuzat si versuri din poezia…

- Cetateni straini vor fi eligibili sa se alature fortelor armate britanice, in contextul in care cerintele privind rezidenta britanica pentru recrutare urmeaza a fi eliminate, scrie luni Sky News, care noteaza ca masura intervine in timp ce armata britanica se confrunta cu un deficit de personal in…

- Potrivit surselor citate, intalnirea dintre cei doi oficiali va avea loc la sediul Guvernului britanic din 10 Downing Street. In cursul aceleiasi zile, Klaus Iohannis va participa, la Palatul Buckingham, la receptia prilejuita de implinirea varstei de 70 de ani de catre Charles, Print de Wales,…

- Cateva mii de persoane au participat, marti seara, la marsul organizat in memoria victimelor care si-au pierdut viata in tragedia din Colectiv. „Marsul Chitarelor”, asa cum a fost denumit evenimentul, a inceput de la ora 19.00, in Piata Unirii.

- Presedintele a depus o coroana in memoria victimelor din clubul Colectiv Presedintele Klaus Iohannis depune o coroana de flori în memoria victimelor tragediei din clubul "Colectiv". Foto: presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis a depus marti, 30 octombrie, o coroana…

- Moment-cheie pentru sportul românesc! Federația Europeana de Judo, Primaria Capitalei și Federația Româna de Judo au semnat astazi protocolul tripartit, care aduce la București, în decembrie, doua dintre cele mai importante competiții ale

- Oficialitati locale din Treznea, dar și judetene, veterani de razboi si reprezentanti ai partidelor politice alaturi de sute de localnici, au participat, duminica, la manifestarile organizate pentru marcarea a 78 de ani de la masacrul de la Treznea, din 9 septembrie 1940, cand 86 de oameni au fost ucisi…