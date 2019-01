Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier a avut convorbiri cu omologul sau chinez Xi Jinping luni, in ultima zi a vizitei sale de stat, de sase zile, in China, relateaza agentia DPA preluata de Agerpres. Steinmeier a discutat cu presedintele Xi si cu premierul Li Keqiang dupa ce a fost primit…

- Ministrul de finanțe și vicecancelarul german, Olaf Scholz, a propus ca Franța sa renunțe la statutul de membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU in favoarea Uniunii Europene. Declarația controversata a fost facuta in cadrul unui discurs despre viitorul Europei pe care l-a susținut, saptamana…

- Bundestagul a aprobat vineri proiectul de buget pe 2019, care prevede cheltuieli de 356,4 miliarde de euro, un nivel ridicat record si o crestere de aproape 13 miliarde de euro fata de 2018, transmit DPA si Deutsche Welle.De asemenea, pentru al saselea an consecutiv, Guvernul de la Berlin…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, aflat duminica la Berlin, a cerut Germaniei sa deschida impreuna cu Franta o "noua etapa" in constructia europeana pentru a impiedica lumea sa "alunece in haos" si pentru a garanta pacea, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Europa si, in cadrul ei, cuplul…

- Consiliul Central Evreiesc din Germania, presedintele Frank-Walter Steinmeier si cancelarul Angela Merkel vor asista la o ceremonie ce va avea loc vineri la Berlin pentru a marca implinirea a 80 de ani de la pogromul nazist impotriva evreilor cunoscut sub denumirea de ''Kristallnacht'' (Noaptea de…

- Presedintele polonez, Andrzej Duda, a reiterat duminica solicitarea tarii sale pentru ca Germania sa achite Poloniei despagubiri de razboi pentru prejudiciile provocate in cel de-al Doilea Razboi Mondial, cu cateva zile inainte de o noua runda de consultari guvernamentale intre Varsovia si Berlin,…

- Gazoductul Nord Stream 2 va deteriora relatiile in plan energetic in Europa, a avertizat marti la Berlin presedintele polonez Andrzej Duda, in cadrul unei conferinte de presa comune cu omologul sau german Frank Walter Steinmeier, transmite PAP. Presedintele polonez a subliniat ca exista subiecte in…

- Soarta tratatului INF se decide în aceste zile la Moscova, unde John Bolton a fost trimis de presedintele Trump pentru a discuta cu rusii urmatorii pasi dupa retragerea SUA din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare. Dupa anuntul presedintelui Trump privind retragerea unilaterala…