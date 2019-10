Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a încercat sa restricționeze accesul la notele privind apelul telefonic dintre Donald Trump și omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit unui avertizor de integritate a carui semnalare a fost publicata joi de Congres, care a deschis o ancheta privind punerea sub acuzare a președintelui,…

- Președintele american Donald Trump a facut declarații contradictorii despre un posibil conflict intre Statele Unite și Iran, in contextul atacului cu drone asupra mai multor rafinarii petroliere din Arabia Saudita. Liderul de la Casa Alba a afirmat ca nu vrea „razboi cu nimeni”, insa a amintit ca Statele…

- Statele Unite nu exclud o reluare a negocierilor cu talibanii, anulate sambata de presedintele american Donald Trump, cu conditia ca insurgentii "sa-si schimbe atitudinea" si sa-si respecte angajamentele, a declarat duminica seful diplomatiei americane Mike Pompeo, informeaza AFP. El a…

- Presedintele american Donald Trump a discutat in privat cu asistenti si consilieri ideea Statelor Unite de a cumpara insula Groenlanda ca o modalitate de extindere a teritoriului Statelor Unite, au declarat joi doua surse familiare cu situatia, scrie realitatea.net.

- Presedintele american Donald Trump a discutat in privat cu asistenti si consilieri ideea Statelor Unite de a cumpara insula Groenlanda ca o modalitate de extindere a teritoriului Statelor Unite, au declarat joi doua surse familiare cu situatia, citate vineri de Reuters. Ideea de a cumpara teritoriul…

- Presedintele american Donald Trump a declarat astazi ca nimeni nu este autorizat sa discute cu Iranul in numele Statelor Unite. In acest context, l-a acuzat pe omologul sau francez Emmanuel Macron ca trimite "semnale amestecate" Teheranului in legatura cu posibile discutii, informeaza Reuters. "Stiu…

- Donald Trump, președintele Statelor Unite, a anunțat joi ca va impune noi taxe vamale pentru importurile de produse fabricate in China. Masura se va aplica incepand din 1 septembrie. Asta inseamna ca toate marfurile chinezești care ajung in Statele Unite ar urma sa fie taxate, relateaza CNN, citat de…

- Biroul presedintelui german a confirmat joi ca Steinmeier va lua parte la evenimentele comemorative de la 1 septembrie, ziua cand Germania nazista a invadat Polonia, in 1939.Presedintele polonez Andrzej Duda i-a invitat la comemorare atat pe Steinmeier, cat si pe Trump.Andrzej…