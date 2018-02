Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Fedratiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, este audiat, vineri, la Sectia 9 Politie din Capitala, dupa o plangere depusa de fosti angajati ai FRF, care au castigat procese cu forul de la Casa Fotbalului.

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal Razvan Burleanu este audiat, la ora transmiterii stirii, la sectia 9 de Politie, intr-un dosar care vizeaza litigii de munca, au declarat surse oficiale din FRF, pentru MEDIAFAX.

- Dumitru Mihalache, fostul director de competiții al FRF, dar și Marin Bucurescu, Alexandru Stici și Marcel Paraschiv, fosti angajati ai FRF, reclama ca au fost destituți abuziv din funcții și nu le-au mai fost platite restanțele salariale. Razvan Burleanu a fost chemat abia acum sa dea declarații,…

- Seful Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu,s a prezentat in aceasta dupa amiaza la politie pentru a fi audiat. Potrivit RealitateaTV, Razvan Burleanu ar fi audiat dupa ce mai multi angajati ai FRF au facut plangere. ...

- Șeful Federației Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, este audiat in aceste momente la poliție.Acesta a fost chemat la politiție, dupa ce mai mulți angajați ai FRF au facut plangere, informeaza Realitatea TV.

- La data de 22.01.2018 Curtea de Apel București a dispus condamnarea lui Anghel Iulian Daniel, la data comiterii faptei agent de poliție in cadrul I.P.J. Calarași, Poliția Municipiului Calarași, Biroul Rutier, la o pedeapsa de 2 ani inchisoare cu suspendare pentru savarșirea infracțiunii de favorizarea…

- Imaginile cu animalul lasat aproape fara suflare pe asfalt de la loviturile cumplite i-au îngrozit pe oamenii care treceau aseara pe bulevardul Aurel Vlaicu, în zona cartierului CET. Martorii spun ca au încercat sa îl scape pe bietul animal din mâinile agresorului,…

- Dragos Basescu, nepotul fostului șef de stat Traian Basescu, condamnat luni, de Curtea de Apel Bucuresti la trei ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta va fi incarcerat la Penitenciarul Poarta Alba. Potrivit politistilor, lucratorii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale din…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a anuntat, ieri, pe blogul sau, ca pana la aceasta data 182 de membri FRF i-au trimis propuneri de a candida pentru un nou mandat. ''In doar 14 zile, sunt deja 182 de membri FRF care si-au aratat sustinerea ca sa continuam impreuna! Cele 182…

- Caz socant intr-o gradinita din Capitala, o educatoare a fost injunghiata de fostul sot. Femeia a murit la scurt timp in spital. Agresorul a fost prins de politie. Ea avea un ordin de restrictie pentru fostul sot, lucru care iata, nu i-a folosit la nimic. Femeia are doi copii si este in stare grava…

- Un hotel din Clujul a fost evaluat la preț de apartament, iar ministrul Dunca vrea sa-l dea catre Federația de Judo ”spre folosire gratuita pe 49 de ani”. ANAF a prins Federația de judo cu un prejudiciu de 550.000 de euro, iar ministrul Dunca vrea sa dea catre judo, ”spre folosire gratuita pe 49 de…

- V. Stoica Procedura de achiziție a serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru drumul de mare viteza Ploiești-Buzau, demarata in luna noiembrie 2016, nu a ajuns la niciun rezultat pana in prezent, din cauza contestațiilor nenumarate depuse de firmele care s-au…

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus revocarea masurii preventive a controlului judiciar ce a fost luata fata de Costin Gabriel Socarici, din Buzau, trimis in judecata de Andrei Bodean, procuror al Directiei Nationale Anticoruptie Constanta. Decizia este definitiva. In prima instanta, Costin Gabriel Socarici…

- Doua instante din Capitala, Tribunalul Bucuresti si Judecatoria Sectorului 5, au decis ca nu au competenta materiala de a judeca dosarul Hexi Pharma, astfel incat Curtea de Apel Bucuresti trebuie sa solutioneze acest conflict. In martie 2017, dosarul Hexi Pharma a fost trimis de Parchetul…

- Astfel, procurorul Marcel Sandu va reveni la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti pe 1 februarie. Eusebiu Serbanoiu va parasi structura de parchet pe 22 ianuarie, urmand sa revina la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti. In 2017, mai multi procurori au cerut Sectiei…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a anuntat la finalul Comitetului Executiv ca alegerile pentru postul de presedinte al FRF vor avea loc la 18 aprilie, informeaza Telekom Sport. Intr-o postare pe blogul personal, Razvan Burleanu, anunta motivele pentru ...

- Un incendiu izbucnit in urma cu scurt timp in Capitala a scos la iveala informatii socante. Un barbat a fost gasit decedat de catre pompieri, dupa ce acestia din urma au lichidat incendiul, anunta Antena 3. Din primele informatii, cercetarile au scos la iveala faptul ca inainte de incendiu…

- Magistratii CSM și-au ales astazi noua conducere, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis. Simona Camelia Marcu a fost aleasa vineri presedinte al CSM, ea primind votul favorabil a 11 dintre membrii Consiliului. Opt au votat impotriva. Vicepresedinte al CSM a fost ales Codrut Olaru. Au fost singurele…

- Simona Camelia Marcu, in varsta de 51 de ani, este membru al CSM din partea Inaltei Curti de casatie si Justitie. Potrivit CV-ului sau, Simona Marcu a absolvit Facultatea de Drept a Universitatii Bucuresti in 1988 si a fost jurisconsult, judecator la Judecatoria Sector 1 si la Tribunalul Bucuresti,…

- Simona Camelia Marcu a fost aleasa vineri presedinte al CSM, ea primind votul favorabil a 11 dintre membrii Consiliului,opt votand impotriva. Simona Camelia Marcu, in varsta de 51 de ani, este membru al CSM din partea Inaltei Curti de casatie si Justitie. Potrivit CV-ului sau, Simona Marcu a absolvit…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: FRATICA DRAGOMIR FLORIN, la data faptelor primar al comunei Bradu, judetul Arges, pentru savarsirea…

- Noul presedinte al Tribunalului Bucuresti va fi, incepand de la 1 ianuarie, judecatorul Laura Radu, care a promovat concursul de ocupare a acestei functii de conducere. Judecatorul Laura Radu este magistratul care va prelua, incepand cu 1 ianuarie, functia de presedinte si, totodata, de purtator de…

- Doctorul Mihai Lucan si-a inceput ziua de vineri la politie, in Capitala. Cercetat sub control judiciar pentru delapidare in cazul Institutului de Urologie si Transplant din Cluj, medicul s-a prezentat la primele ore ale diminetii la Sectia 17 Politie din Capitala pentru a da cu subsemnatul.

- Doctorul Mihai Lucan si-a inceput ziua de vineri la politie, in Capitala. Cercetat sub control judiciar pentru delapidare in cazul Institutului de Urologie si Transplant din Cluj, medicul s-a prezentat la primele ore ale diminetii la Sectia 17 Politie din Capitala pentru a da cu subsemnatul. El trebuie…

- Doctorul Mihai Lucan si-a inceput ziua de vineri la politie, in Capitala. Cercetat sub control judiciar pentru delapidare in cazul Institutului de Urologie si Transplant din Cluj, medicul s-a prezentat la primele ore ale diminetii la Sectia 17 Politie din Capitala pentru a da cu subsemnatul. El trebuie…

- Doctorul Mihai Lucan si-a inceput ziua de vineri la politie, in Capitala. Cercetat sub control judiciar pentru delapidare in cazul Institutului de Urologie si Transplant din Cluj, medicul s-a prezentat la primele ore ale diminetii la Sectia 17 Politie din Capitala pentru a da cu subsemnatul.

- Doctorul Mihai Lucan si-a inceput ziua de vineri la politie, in Capitala. Cercetat sub control judiciar pentru delapidare in cazul Institutului de Urologie si Transplant din Cluj, medicul s-a prezentat la primele ore ale diminetii la Sectia 17 Politie din Capitala pentru a da cu subsemnatul. El trebuie…

- Zeci de percheziții au avut loc, joi, in județele Bistrița-Nasaud și Mureș, dar și in Capitala, la instituții publice, precum și domiciliile unor persoane, intr-un dosar penal privind fapte de corupție. Potrivit unui comunicat al Direcției Generale Anticorupție, in acest caz sunt implicați angajați…

- Judecatorii de la Curtea de Apel București au dat inainte de Craciun un verdict deloc favorabil clubului Pandurii in procesul cu Federația Romana de Fotbal. „Respinge actiunea in anulare ca tardiva. Cu recurs in 30...

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a declarat, miercuri, la finalul sedintei Comitetului Executiv al FRF, ca in cele doua date stabilite de UEFA din luna martie a anului 2018 doreste ca prima reprezentativa sa dispute partide amicale cu echipe europene pentru a se pregati…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a declarat, miercuri, la finalul sedintei Comitetului Executiv al FRF, ca persoanele care sustin ca nu vor mai fi probleme in Liga I dupa implementarea arbitrajului video se insala pentru ca

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a declarat, miercuri, la finalul sedintei Comitetului Executiv al FRF, ca persoanele care sustin ca nu vor mai fi probleme in Liga I dupa implementarea arbitrajului video se insala pentru ca interventia arbitrilor din fata monitoarelor va…

- Doi agenti de la Sectia 22 Politie - Biroul Siguranta Publica si Patrulare au fost pusi sub acuzare de procurorii Parchetului Capitalei, fiind acuzati ca au primit 500 de lei mita de la conducatorul unui autoturism care circula fara a detine permis de conducere, potrivit AGERPRES. Citeste…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ieri ca judecatoarea Camelia Bogdan sa fie reprimita in magistratura. Un complet de cinci judecatori de la Instanta suprema a admis recursul declarat de Camelia Bogdan impotriva deciziei Consiliului Superior al Magistraturii din 8 februarie, prin care a fost…

- "Din datele și probele administrate in cauza rezulta presupunerea rezonabila ca banuiții, in perioada 2011 — 2012, au inregistrat in evidența contabila și au declarat organelor competente achiziții fictive de la societați comerciale cu comportament de tip 'fantoma', in scopul sustragerii de la indeplinirea…

- Guvernul aloca 43.000 de lei MAE, pentru ceremonia oficiala de la Otopeni, cand va fi adus sicriul cu Regele Mihai I in țara. Peste 100 de personalitați sunt așteptate la salonul oficial, saptamana viitoare, la sosirea in țara, din Elveția a trupului ultimului rege al Romaniei. Decizia a fost luata,…

- Regele Mihai va fi inmormantat pe 16 decembrie, iar Guvernul va decide, cel mai probabil miercuri, prin Hotarare de Guvern, ca in zilele de 14, 15 și 16 decembrie sa fie decretat doliu național, potrivit unor surse oficiale. Reprezentanții Guvernului și cei ai Casei Regale au avut astazi, la Palatul…

- In prima sesizare, magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti doreau sa stie daca decizia CCR privind abuzul in serviciu se aplica si in cazul sentintelor ramase definitive. In cea de a doua sesizare, judecatorii de la Tribunalul Brasov intrebau daca in decizia CCR au fost avute in vedere…

- Fostul senator de Arad Ovidiu Marian a fost condamnat definitiv la doi ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta in cazul intermedierii mitei catre fost presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara si presedinte al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor Daniel Tudor, Curtea…

- "La data de 17.11.2017, la Sectia 9 Politie s-a prezentat un tanar, in varsta de 22 de ani, care a sesizat faptul ca in aceeasi zi, in urma unei neintelegeri in trafic, un alt conducator auto i-a distrus parbrizul, prin aplicarea unei lovituri cu pumnul. In urma verificarilor desfasurate de subunitatea…