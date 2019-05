Preşedintele Franţei, reproşuri la adresa guvernanţilor români: Există decizii luate ce fragilizează statul de drept Intrebat de o jurnalista daca preocuparile pe care le-a exprimat anterior privind iliberalismul din Romania s-au agravat si daca crede ca tara noastra a luat-o deja pe drumul Poloniei si Ungariei, presedintele francez a reiterat ca va fi vigilent in aceasta privinta.



"Cred ca exista decizii luate de guvernul roman care au dus la fragilizarea statului de drept. Comisia Europeana a avut ocazia de a spune acest lucru si suntem vigilenti in aceasta privinta. Dar am notat si ca presedintele (Klaus) Iohannis a fost mereu aici, vigilent, prezent, puternic, pentru a tine linia", a spus Macron… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

