Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat joi "curajul sutelor de mii de venezueleni care marsaluiesc pentru libertatea lor" impotriva "alegerii nelegitime a lui Nicolas Maduro" si asigura ca Europa sustine "reinstalarea democratiei", potrivit AFP.



"Dupa alegerea nelegitima a lui Nicolas Maduro in mai 2018, Europa sustine reinstalarea democratiei. Salut curajul sutelor mii de venezueleni care marsaluiesc pentru libertatea lor", a scris Macron intr-un mesaj pe Twitter in limbile franceza si in spaniola.



