Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, i-a acuzat vineri pe guvernantii din Ungaria si Polonia ca "isi mint popoarele" prin pozitiile lor anti-europene, relateaza AFP. In cadrul unei asa-numite consultari cetatenesti la Bratislava, in fata unui public pro-european, Macron a afirmat ca "in Ungaria si in Polonia, unii guvernanti s-au jucat cu o idee inacceptabila. Cand ii aud cum compara Bruxellesul cu Moscova din trecut, este nebunesc si inacceptabil". "Cand vad afise mari pe care scrie 'Stop Bruxlles', ce fac ei? Vor sa opreasca Bruxellesul si fondurile sale structurale? Dar chiar va rog!…