Preşedintele filipinez suferă de miastenie autoimună. Cum se manifestă și cât de gravă este Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a dezvaluit ca sufera de miastenie autoimuna, o boala neuromusculara care poate declansa complicatii grave si care se manifesta deja la el prin tulburari oculare, conform unor declaratii difuzate duminica de presedintie, citate de AFP. Sanatatea lui Duterte, in varsta de 74 de ani, face deja obiectul multor speculatii de la instalarea sa in functie in 2016. El a dezvaluit ca sufera de miastenie grava sambata seara, in timpul unei aparitii in fata comunitatii filipineze in cadrul vizitei sale in Rusia. "Unul dintre ochii mei este mai mic",… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

