Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin i-a acordat Ordinul pentru Curaj, una dintre cele mai inalte distincții in Rusia, unui astronaut american care a supraviețuit lansarii eșuate a unei capsule Soyuz, pe 11 octombrie 2018, potrivit Le Figaro, potrivit Mediafax.Americanul Nick Hague, in varsta de…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a dezvaluit ca sufera de miastenie autoimuna, o boala neuromusculara care poate declansa complicatii grave si care se manifesta deja la el prin tulburari oculare, conform unor declaratii difuzate duminica de presedintie, citate de AFP. Sanatatea lui Duterte, in…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a dezvaluit ca sufera de miastenie autoimuna, o boala neuromusculara care poate declansa complicatii grave si care se manifesta deja la el prin tulburari oculare, conform unor declaratii difuzate duminica de presedintie, citate de AFP, potrivit AGERPRES.Citește…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a dezvaluit ca sufera de miastenie autoimuna, o boala neuromusculara care poate declansa complicatii grave si care se manifesta deja la el prin tulburari oculare, conform unor declaratii difuzate duminica de presedintie, citate de AFP. Sanatatea lui Duterte,…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte, aflat in vizita in Rusia, a fost joi tinta ironiilor pe retelele de socializare din cauza alurii sale neglijente, ceea ce l-a facut pe purtatorul sau de cuvant sa ii sara in aparare si sa laude "mirosul sau proaspat", comenteaza AFP. In varsta de 74 de ani, Rodrigo…

- Președintele rus Vladimir Putin se confrunta cu mari presiuni de a folosi din fondul de rezerva creat de Moscova pentru a izola bugetul public de volatilitatea prețului petrolului Suma se ridica la cateva zeci de miliarde de dolari și ar urma sa fie cheltuita pentru a sprijini relansarea economica a…

- Președintele turc Tayyip Erdogan se va intalni luni cu omologul sau rus Vladimir Putin și omologul sau iranian Hassan Rouhani, la Ankara, pentru a participa la un summit pe tema situației din provincia siriana Idlib, relateaza site-ul agenției Dpa, potrivit Mediafax.Acesta este cel de al cincilea…

- Pilotul italian Andrea Dovizioso (Ducati) a castigat, duminica, Grand Prix-ul Austriei la MotoGP, dupa ce l-a depasit in ultimul tur pe spaniolul Marc Marquez (Honda), potrivit news.ro.Citește și: Atenție! Vecinul lui Gheorghe Dinca ofera noi detalii Locul trei a revenit francezului…