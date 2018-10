Preşedintele filipinez Rodrigo Duterte spune că ar putea suferi de cancer Presedintele statului Filipine, Rodrigo Duterte, a declarat vineri ca ar putea suferi de cancer dupa ce a dezvaluit ca a mers recent la spital pentru cateva teste medicale, relateaza dpa. Vizita de la spital de miercuri a fost una pentru teste medicale, dar l-a facut pe liderul filipinez sa anuleze o reuniune a cabinetului. El a declarat ca a efectuat o endoscopie si o colonoscopie in urma cu trei saptamani si ca a trebuit sa revina la spital pentru a repeta testele. El a facut aceste declaratii in cursul noptii de joi spre vineri, cu prilejul unei intalniri cu membrii Asociatiei absolventilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

