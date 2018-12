Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a provocat duminica un scandal dupa ce a povestit ca, in adolescenta, si-a agresat sexual menajera, organizatii pentru drepturile femeii acuzandu-l ca promoveaza abuzurile sexuale, relateaza AFP. Controversatul presedinte starneste cu regularitate scandaluri atunci cand vorbeste despre femei. El a glumit in legatura cu un viol si s-a laudat public cu infidelitatile sale. Referindu-se la marturisirea pe care i-a facut-o unui preot pe cand era in liceu, Duterte, in varsta de 73 de ani, a spus ca a intrat in camera menajerei sale in timp ce aceasta dormea. "Am…