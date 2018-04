Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte l-a calificat pe Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra'ad Al Hussein, drept 'descreierat', intr-o noua ofensiva verbala impotriva criticilor internationale privind razboiul contra drogurilor purtat de Manila, informeaza miercuri AFP.…

- Turcia a cerut arestarea clericului musulman Fethullah Gulen si a altor sapte persoane pe care le acuza de asasinarea in 2016 a ambasadorului rus in Turcia, Andrei Karlov, conform ziarului Haberturk, cu o zi inainte ca Putin sa viziteze Ankara, noteaza Reuters potrivit News.ro . Andrei Karlov a fost…

- Presedintele american Donald Trump a lansat sambata un al doilea atac impotriva Amazon.com, acuzand cel mai mare retailer online din lume ca beneficiaza de preturi incorect de mici din partea postei americane si ca nu plateste suficiente taxe, transmite Reuters.

- Deputatul USR Stelian Ion a insistat totusi sa fie o "minima audiere" si a adresat o intrebare privind implicarea lui Cazimir Ionescu (foto), propus de PSD, in dosarul Mineriadei, si daca acest lucru ar afecta imaginea CNSAS. In apararea lui Ionescu a sarit deputatul PSD, Florin Iordache. Noul Colegiu…

- Autoritațile locale din municipiul Radauți sunt hotarare sa ia masuri dure impotriva celor care nu-și restaureaza fațadele cladirilor din zona centrala și nu numai dar și impotriva celor care nu iși ingijesc terenurile. Viceprimarul de Radauți, Bogdan Loghin, a declarat intr-o conferința de presa ca…

- Ziua Mondiala de lupta impotriva tuberculozei 2018. Asociația pentru sprijinirea pacienților cu TB-MDR, in parteneriat cu Primaria Capitalei, marcheaza 24 martie – Ziua Mondiala de lupta impotriva tuberculozei prin iluminarea in roșu a cladirii Primariei Generale a Municipiului București și prin realizarea…

- Presedintele sirian Bashar al-Assad a vizitat duminica trupele guvernamentale care lupta impotriva rebelilor in enclava Ghouta de Est din apropierea capitalei Damasc, informeaza dpa si Reuters. Pagina de Facebook a presedintiei siriene a postat o imagine cu titlul: "In linia de foc din Ghouta de Est...…

- Ludovic Orban, despre scandalul momentului in PSD: ”Noi n-am intrebat niciodata vreun sef SRI daca putem sau nu sa punem vreun ministru in Guvern” a spus președintele PSD, miercuri, dupa ce Liviu Dragnea l-a acuzat pe fostul premier Victor Ponta ca a intocmit lista Guvernului USL din 2012 cu implicarea…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, marti, ca nu va sustine proiectul privind pensiile speciale pentru alesii locali, afirmand ca pensiile speciale sunt „un furt” pentru ca nu sunt rezultate din contributii. In ciuda pozitiei fostului sef de stat, au fost parlamentari PMP care au semnat proiectul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, ca este nevoie de o lege impotriva celor care defaimeaza Romania, ”gen Monica Macovei si alti europarlamentari care mint despre propria tara”, astfel incat ”statul roman sa corecteze aceste lucruri”.

- Presedintele rus Vladimir Putin a exclus orice posibilitate a unei reveniri a peninsulei Crimeea la Ucraina, a carei anexare in martie 2014 se afla la originea unei serii de sanctiuni occidentale impotriva Rusiei, informeaza duminica AFP.Cu o saptamana inaintea scrutinului prezidential din…

- PCRM a semnat astazi in cadrul Plenului o declarație prin care condamna unioniștii și cere ca in fiecare licalitate sa fie create comitete pentru suveranitate. Președintele formațiunii, Vladimir Voronin este de parere ca mișcarile unioniste din țara sunt un pericol pentru Independența statului.

- Atacurile presedintelui filipinez Rodrigo Duterte la adresa reprezentantilor ONU pentru drepturile omului arata ca are nevoie sa vada un psihiatru, a declarat vineri Zeid Ra’ad al-Hussein, Inaltul Comisar ONU pentru drepturile omului.

- Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra'ad al Hussein, a acuzat miercuri regimul sirian ca planuieste "apocalipsa" in tara sa, adaugand ca actualul conflict din enclava Ghouta Orientala a intrat intr-o noua "faza a ororii", informeaza AFP si dpa. "Luna aceasta, Ghouta Orientala…

- Amanat cu o saptamana, din cauza terenurilor impracticabile, acoperite cu zapada, returul Ligii 3 la fotbal porneste la drum in acest week-end. Cu etapa a doua, runda inaugurala fiind amanata pentru miercuri, 28 martie, care programeaza derby-ul judetean Soimii Lipova – Lunca Teuz Cermei (vineri,…

- Eckstein critica dur asocierea UDMR cu PSD-ALDE Fostul parlamentar de Cluj al UDMR, Eckstein Kovacs Peter, a criticat, in termeni duri, actuala politica a conducerii UDMR in relatia cu coalitia guvernamentala PSD-ALDE. Fostul parlamentar de Cluj Eckstein Kovacs Peter a postat duminica pe Facebook…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, intrebat daca simte ca exista in partid o tabara impotiva lui, ca s-a saturat sa se tot vorbeasca despre asta si a spus ca toate organizatiile judetene ale PSD au dat rezolutii ca il sustin. El afirma ca nici Congresul nu va fi suficient sa demonstreze…

- Liviu Dragnea a spus ca a vorbit cu Frans Timmermans despre social-democratia din Europa si ca in centrul atentiei trebuie sa se regaseasca omul si nu institutiile. „Nici noi nu vrem sa ne ocupam si sa discutam permanent despre justitie", a sustinut el. Presedintele PSD a adaugat ca nu au discutat despre…

- Masurile vizeaza peste 50 de companii comerciale si de transport maritim care, potrivit administratiei americane, ajuta regimul de la Phenian sa ocoleasca sanctiunile deja existente. Obiectivul este oprirea programului de inarmare nucleara. Donald Trump sustine ca sunt cele mai dure sanctiuni adoptate…

- Presedintele american Donald Trump va anunta vineri impunerea celui mai substantial set de sanctiuni de pana acum adoptat de SUA impotriva Coreii de Nord, informeaza Reuters.'Astazi anunt ca lansam cel mai amplu pachet de noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord', indica liderul…

- Premierul Viorica Dancila se afla astazi si maine la Bruxelles, in prima vizita externa in calitate de sef al Guvernului de la Bucuresti, ea urmand sa aiba intalniri cu presedintele Consiliului European, cu presedintele Parlamentului European si cu presedintele Comisiei Europene. Viorica Dancila se…

- Președintele celor de la CS U Craiova, Marcel Popescu, a vorbit despre ratarea transferului lui Mario Felgueiras, de la Pacos. Portarul trecut pe la Brașov și CFR Cluj a fost foarte aproape de revenireai n Romania. "Mario a confirmat ca a existat interes. Faptul ca nu am reușit sa-l aducem e de domeniul…

- Presedintele american, Donald Trump, a fost sambata tinta criticilor unei eleve de la liceul din Florida unde 17 persoane si-au pierdut viata sub gloantele unui criminal, pentru legaturile sale cu National Rifle Association (NRA), puternicul grup de lobby favorabil armelor de foc, relateaza AFP. "Tuturor…

- Convocați in ședința ordinara pentru data de 16 februarie, consilierii locali din Roman au avut de dezbatut 12 proiecte de hotarare plus unul suplimentar, introdus pe ordinea de zi cu 24 de ore inaintea ședinței. Iata filmul primei parți a ședinței. Cvorumul este ideal, 21 din 21 de consilieri prezenți.…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca va merge in Parkland, unde un tanar de 19 ani a impuscat mortal 17 persoane la un liceu din Florida, relateaza AFP si Reuters. 'Intentionez sa merg in Parkland, sa ma intalnesc cu familiile si cu autoritatile locale, si sa coordonez raspunsul…

- Avionul era intact cand s-a prabusit si nu a existat niciun incendiu inainte de aceasta la bord, a precizat Comitetul de Investigatie intr-un comunicat, adaugand ca peste o suta de persoane lucreaza la acest caz. Toate cele 71 de persoane aflate la bord au murit. Accidentul este primul al…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte i-a transmis, vineri, procurorului-sef al Tribunalului Penal International ca nu este deranjat de investigatia impotriva sa pentru crime impotriva umanitatii, adaugand ca prefera sa fie impuscat, nu condamnat la inchisoare, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Curtea Penala Internationala (ICC) de la Haga a informat guvernul din Filipine ca va incepe o ancheta preliminara cu privire la informatiile privind executii extrajudiciare in cadrul campaniei sale impotriva drogurilor ilegale, transmite dpa. Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a salutat lansarea…

- ”Am remarcat in aceste zile o polemica in spațiul public, al carei obiect il reprezinta activitatea Serviciului de Protecție și Paza. Regret ca aceasta polemica privește o instituție de ale carei servicii am beneficiat inca de la inființarea ei, și care s-a comportat ireproșabil in toți acești ani,…

- Autoritatile afgane au arestat unsprezece persoane in urma valului de atentate care a zguduit recent tara, a declarat vineri presedintele Ashraf Ghani, anuntand ca un 'nou plan de securitate pentru Kabul' ii va fi prezentat duminica, transmite AFP. 'Unsprezece persoane sunt…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat miercuri Turcia împotriva oricarei încercari de a invada Siria, în contextul ofensivei comune declansate de armata turca si aliatii sai arabi sirieni împotriva unei militii kurde în nord-vestul Siriei, relateaza AFP.…

- Autoritatile turce au arestat peste 300 de persoane suspectate de ''propaganda terorista'' pe retelele de socializare impotriva ofensivei duse de Ankara impotriva unei militii kurde in nord-vestul Siriei, relateaza AFP. De la 20 ianuarie, ''311 de indivizi care au facut propaganda terorista pe retelele…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, la Antena 3, ca liberalii vor vota impotriva investirii noului Guvern, iar ministrilor propusi sa faca parte din Cabinetul Dancila "le vor face viata grea" la audierile din comisiile parlamentare de specialitate, cu intrebari pe subiecte extrase…

- Reprezentanti ai Grupului Democratilor Liberi (FDG), Stingii Europene Unite (UEL) si Socialiștilor, Democraților și Verzilor (SOC) in Consiliul Europei au solicitat incetarea represiunilor politice in adresa primarului de Balti, Renato Usatii. „In calitate de deputati ai APCE ne exprimam ingrijorarea…

- Partidul Miscarea Populara (PMP) va vota in mod clar impotriva Guvernului Dancila in Parlament. O spune la RFI presedintele executiv al PMP Eugen Tomac, care considera ca presedintele Klaus Iohannis avea alte optiuni pentru desemnarea premierului.

- Presiunile mari, inclusiv deschiderea de dosare pe numele meu, dar si a colegilor, si solicitari la Interpol, au început în momentul în care autoritatile de la Chisinau au demarat cercetari în cazul Landromat. Afirmatia a fost facuta într-un interviu de liderul Partidului…

- Contoversatul Rodrigo Duterte a cerut ieri armatei si politiei sa-l ucida daca devine dictator si sta la putere peste cat ii permite mandatul. Duterte incearca astfel sa risipeasca speculatiile potrivit carora le-ar fi cerut partizanilor sai din Parlamentul filipinez sa modifice Constitutia pentru a…

- Primarul general, Gabriela Firea, il acuza din nou pe presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi, ca ar fi dat ordin consilierilor PNL sa blocheze construirea Spitalului Metropolitan. Firea face un apel la presedintele PNL, Ludovic Orban „sa ia masuri impotriva lui Busoi”.

- In zori, din cladire iesea fum si se auzeau focuri de arma. In zona au avut loc si doua explozii. In apropiere de hotel, alaturi de politia afgana se aflau si vehicule blindate americane, cu mitraliere grele, adauga Reuters. Autoritatile au informat ca au fost ucisi cel putin cinci oameni,…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a prezentat miercuri ministrului Sanatatii, Florian Bodog, mai multe propuneri de debirocratizare a domeniului medicinei de familie si sistemului asigurarilor sociale de sanatate, probleme semnalate atat de furnizorii de servicii medicale, cat si de medici…

- Vizita medicala a lui Donald Trump, prevazuta la sfarsitul saptamanii, nu va cuprinde vreun examen psihiatric, a anuntat marti Casa Alba, in contextul in care unii dintre criticii presedintelui se intreaba in mod deschis cu privire la sanatatea mentala a acestuia, relateaza AFP conform News.ro . ”Nu”,…

- Autoritatile din Arabia Saudita au arestat 11 printi care se adunasera in fata unui palat din Riad pentru a protesta impotriva unui decret prin care le-au fost suspendate subventiile pentru curent si apa, relateaza sambata media locale preluate de dpa. Scaderea preturilor la petrol a determinat autoritatile…

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a lansat in lupta impotriva "fake news" vehiculate pe internet in "perioade electorale", intr-un context in care pirateria informatica si-a facut puternic simtita prezenta in campaniile politice peste tot in lume, in ultimele luni, relateaza AFP. …