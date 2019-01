Stiri pe aceeasi tema

- Inaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, a declarat miercuri ca este necesara demararea unei investigatii internationale pentru a determina cine este responsabil pentru asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul saudit de la Istanbul, relateaza Reuters.

- Poliția turca a reținut vineri 13 persoane, inclusiv doi academicieni proeminenți, in cadrul unei anchete impotriva activistului pentru drepturile omului Osman Kavala, acuzandu-i ca l-au urmat in incercarea de a inlatura guvernul prin proteste in masa din 2013, relateaza Reuters citata de Mediafax.

- Politia turca a retinut vineri 13 persoane, inclusiv doi academicieni proeminenti, in cadrul unei anchete impotriva activistului pentru drepturile omului Osman Kavala, acuzandu-i ca l-au urmat in incercarea de a inlatura guvernul prin proteste in masa din 2013, relateaza Reuters.

- Cel putin 19 activisti pentru drepturile omului - opt femei si 11 barbati - au fost arestati in Egipt, a anuntat joi organizatia Amnesty International, citata de AFP, potrivit Agerpres. Avocatul Abdel Moneim Abdel Maqsoud, care a relatat despre mai multe arestari efectuate in zorii zilei, a…

- Cel putin 19 activisti pentru drepturile omului - opt femei si 11 barbati - au fost arestati in Egipt, a anuntat joi organizatia Amnesty International, citata de AFP. Avocatul Abdel Moneim Abdel Maqsoud, care a relatat despre mai multe arestari efectuate in zorii zilei, a declarat agentiei…

- O noua lege care le interzice persoanelor fara adapost sa doarma pe strazile Ungariei a intrat in vigoare luni, atragand critici din partea grupurilor pentru drepturile omului care sustin ca este vorba despre o masura inumana, relateaza Reuters preluata de Agerpres. Un amendament constitutional…

- Pe 2 octombrie, jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a intrat in Consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, pentru a obtine cateva documente necesare pentru a se casatori. Nu a mai fost vazut de atunci.

- Pe 2 octombrie, jurnalistul saudit Jamal Khashoggi, a intrat in Consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, pentru a obtine cateva documente necesare pentru a se casatori. Nu a mai fost vazut de atunci.