Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a facut un apel catre federatii, ligi si cluburi, sa adopte “procedura in trei pasi” in cazurile de rasism la meciuri, conform careia jocurile pot fi chiar abandonate.“In ultimele zile, a fost trist sa vedem cateva incidente rasiste in fotbal. Este inacceptabil.…

- Presedintele sloven al UEFA, Aleksander Ceferin, condamna rasismul in fotbal. La o conferinta desfasurata la Londra, seful forului continental de fotbal le-a cerut ferm arbitrilor sa opreasca meciurile in cazul in care in tribune se aud scandari rasiste.

- Presedintele UEFA, Aleksander Ceferin, le cere arbitrilor sa fie curajosi si sa opreasca meciurile in cazul scandarilor rasiste ale fanilor, informeaza BBC, relateaza News.ro.Citește și: Liga Profesionista de Fotbal a publicat echipa etapei a treia din play-off si play-out a Ligii I Betano…

- Victoria selectionatei Angliei in deplasare cu Muntenegru, scor 5-1, luni, in preliminariile Campionatului European de fotbal din 2020, a fost umbrita de scandarile rasiste ale publicului din Podgorica, informeaza AFP. Raheem Sterling, atacantul echipei Manchester City, care a marcat al cincilea gol…

- Presedintele liberal Ludovic Orban a afirmat la Summitul PPE de sambata ca partidul sau a depasit PSD in sondaje si este pe o traiectorie ascendenta, in timp ce PSD se duce “in cap pentru ca si-au batut joc de Romania”. De asemenea, liderul PNL nu a ratat ocazia de a-l ironiza pe Liviu Dragnea: „Diferenta…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a decorat pe presedintele FIFA, elvetianul Gianni Infantino, cu Ordinul Prieteniei, pentru contributia sa importanta la pregatirea si desfasurarea Cupei Mondiale de fotbal din 2018, informeaza EFE. Ordinul Prieteniei, este o distinctie instituita in 1994, acordata personalitatilor…

- Emiratele Arabe Unite accepta ideea gazduirii unor meciuri de la Cupa Mondiala de fotbal din 2022 in cazul normalizarii relatiilor cu Qatarul, tara aleasa de FIFA pentru a gazdui aceasta competitie, a declarat pentru Reuters un responsabilul cu sportul din Emirate, Mohammed Khalfan al-Romaithi. Presedintele…

- Napoli a reactionat cu tristete si cu furie dupa respingerea de catre Federatia italiana de fotbal a apelului fundasului senegalez Kalidou Koulibaly, suspendat doua meciuri pentru doua cartonase galbene, desi fusese victima unor scandari rasiste, apreciind ca "este o grava infrangere pentru fotbal…