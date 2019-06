Preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Silvicultură: Sunt trei proiecte de lege care ne îngrozesc 'Pe masa Parlamentului se afla, la ora actuala, cel putin trei proiecte de acte normative care pe noi ne ingrozesc. Este vorba de un proiect de modificare si completare a Legii nr. 1/2000, privind reconstituirea dreptului de proprietate. Impropriu spus. Este vorba de o constituire ilegala apreciem noi, cu o suprafata estimata de catre administratorul fondului forestier - proprietate publica a statului - la peste 650 mii hectare, in favoarea anumitor unitati de cult si a unor organizatii si comunitati graniceresti. Acesta este un proiect care, daca se va legifera, vor fi desfiintate peste… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

