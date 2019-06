Presedintele Federatiei Sindicatelor din Silvicultura "Silva", Silviu Geana, a declarat joi, la Baile Herculane, ca in prezent pe masa Parlamentului se afla trei proiecte de lege cu care silvicultorii nu pot fi de acord, avand in vedere ca doar prin punerea in aplicare a unuia dintre acestea statul roman ar putea pierde peste 6,5 miliarde euro.



"Pe masa Parlamentului se afla, la ora actuala, cel putin trei proiecte de acte normative care pe noi ne ingrozesc. Este vorba de un proiect de modificare si completare a Legii nr. 1/2000, privind reconstituirea dreptului de proprietate. Impropriu…