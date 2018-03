Presedintele Federatiei Operatorilor Romani de Transport (FORT), Augustin Hagiu, avizat de ASF ca administrator la Posta Romana Broker de Asigurare

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a publicat recent noile tarife de referinta pentru politele RCA. Pentru personele fizice, tariful mediu a crescut cu 9%, dar soferii fara incidente pot primi, in cadrul sistemului Bonus Malus, o reducere de 50% fata de 32%, cat era pana acum. Vicepresedintele Autoritatii,…

- Circa 100 de elevi de liceu au invatat, luni, la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), despre produsele financiare din Romania, in cadrul unui seminar organizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) cu ocazia Global Money Week. Cursul, denumit Supermarket financiar, s-a desfasurat…

- Colaborarea dintre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) și Registrul Auto Roman (RAR) da roade și acestea sunt in folosul romanilor. Pentru prima data in Romania, cei care vor sa cumpere autovehicule second hand vor putea afla prin SMS istoricul acestora. Printre informațiile esențiale…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat tarifele de referinta pentru politele auto obligatorii (RCA), conform prevederilor Legii nr. 132/2017 si a Normei 22/2017 privind metodologia de calcul a acestora. Tarifele de referinta tin cont de experienta conducatorilor auto, grupa de varsta…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat tarifele de referinta pentru politele auto obligatorii (RCA), conform prevederilor Legii nr. 132/2017 si a Normei 22/2017 privind metodologia de calcul a acestora.

- Verificarile facute anul trecut de Curtea de Conturi la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) au evidentiat o serie de nereguli referitoare la incasarea veniturilor, precum si intarzieri la recuperarea obligatiilor de plata restante de la entitatile supravegheate, se arata in raportul aferent…

- Zentiva N.V. inițiaza oferta publica de cumparare a acțiunilor Zentiva S.A. (fosta Sicomed S.A. – Fabrica de Medicamente) București, 15 februarie 2018 - Zentiva N.V. inițiaza, in perioada 20.02.2018 – 05.04.2018, o oferta publica de cumparare in vederea achiziționarii…

- Proiectul de lege conceput de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), consultat de Capital, porneste de la ideea ca in mai multe tari europene, cum ar fi Franta, societatile de asigurari mutuale reprezinta, ca numar, peste 70% din totalul firmelor care activeaza in domeniu. Antreprenori sau…

- Vicepresedintele sectorului asigurari- reasigurari a prezentat și câteva din obiectivele pe care ASF le are pentru anul 2018, care au în vedere consolidarea funcției de supraveghere prin dezvoltarea instrumentelor specifice acesteia și continuarea acțiunilor de promovare a pieței…

- Soferii pot sa verifice si online, de acum inainte, clasa bonus/malus pentru masinile asigurate prin RCA. Autoritatea de Supraveghere Financiara a lansat, recent, o aplicatie prin care aceste informatii pot fi obtinute direct din fata calculatorului.

- Proiectul de Lege pentru transpunerea Directivei europene privind distributia de asigurari (IDD) se afla la Ministerul Finantelor Publice, in procedura de avizare interministeriala, netranspunerea acesteia la timp conducand automat la initierea procedurii de infringement, potrivit informatiilor furnizate…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si Registrul Auto Roman (RAR) vor derula trei proiecte cu impact asupra celor 7,6 milioane de autovehicule din Romania, respectiv efectuarea inspectiilor tehnice de siguranta pentru vehiculele cu avarii ale sistemelor de siguranta rutiera, constituirea corpului…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) se pregatește sa faca o serie de schimbari importante pe piața RCA. Șoferii “periculoși” ar urma sa plateasca polițe mai scumpe, iar cei prudenți s-ar putea bucura de reduceri mari ale tarifelor.

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a avizat, in sedinta de astazi, numirea lui Adrian Tanase in functia de director general al Bursei de Valori Bucuresti, conform comunicatului ASF. In aceeasi sedinta a fost avizat si Dan Paul in consiliul de...

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat ca l-a aprobat pe Adrian Tanase, fost director de investitii la NN Pensii, in functia de director general al bursei de valori Bucuresti. “Numirea domnului Tanase Adrian in functia de Director general al societatii Bursa de Valori Bucuresti”,…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) pune la dispozitia asiguratilor un instrument online prin care se pot obtine informatii despre incadrarea in clasa bonus-malus (B/M) a autovehiculului...

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a suspendat activitatea SSIF Romcapital pentru 60 de zile, din cauza unor probleme de natura organizatorica, conform unor surse din piata. 0 0 0 0 0 0

- Noile caracteristici ale societatii Bursa de Valori Bucuresti SA (BVB) au fost înregistrate la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), ca urmare a fuziunii prin absorbtie a societatii SIBEX - Sibiu Stock Exchange SA, informeaza un comunicat al autoritatii de reglementare, transmis miercuri…

- Societatea Litoral S.A, cu sediul in Statiunea Mamaia, Vila 26, Judetul Constanta, a convocat Adunarea Generala a Actionarilor pentru data de 15.01.2018, prima convocare si 16.01.2018, a doua convocare. Adunarea Generala a Actionarilor s a intrunit la prima convocare, respectiv, 15.01.2018 si au fost…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat oferta publica de cumparare in legatura cu cel de-al noualea program de rascumparare al Fondului Proprietatea, potrivit unei informari a FP, publicata pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB), scrie AGERPRES. 'Franklin Templeton Investment…

- Aceasta este cea mai mare oferta publica de rascumparari actiuni desfasurata de Fondul Proprietatea pana acum iar la pretul din prospect valoarea acesteia este de 1,1 mld. lei Fondul Proprieatea (FP), emitent care are expunere pe companii strategice din Romania precum Hidroelectrica, Petrom,…

- ”Revoluția fiscala” inseamna creșterea salariului brut cu 20%, masura deja aplicata in marile companii private din Romania, care au anunțat acest lucru din ultimele luni ale anului 2017. Instituțiile publice nu au anunțat ce decizii au luat. DCNews a intrebat mai multe instituții…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a dat anul acesta cea mai mare amenda din istoria institutiei, a trecut de la tarife plafonate la RCA la tarife de referinta si a schimbat presedintele, în prezent institutia fiind condusa de Leonardo Badea. Scandalul nationalizarii pensiilor private,…

- Guvernul a adoptat in august aceasta ordonanta, aratand ca agentiile de turism care isi desfasoara activitatile pe teritoriul national si comercializeaza catre consumatori persoane fizice pachete de servicii turistice sau componente ale acestora au obligatia sa asigure furnizarea serviciilor turistice…

- Piata asigurarilor din Romania si-a continuat trendul de crestere si in primele noua luni ale acestui an, societatile de asigurare autorizate si reglementate de ASF inregistrand un total al primelor brute subscrise (PBS) de 7,32 miliarde de lei, cu 6% mai mult fata de aceeasi perioada a anului precedent,…

- Grupul austriac Vienna Insurance Group (VIG), cel mai mare jucator din piata locala de asigurari, i-a reinnoit mandatul lui Mihai Tecau la conducerea Omniasig pentru inca patru ani. Tecau este CEO al Omniasig din mai 2012, dupa ce anterior a fost CEO la BCR Asigurari, si a fost avizat de Autoritatea…

- Consiliul de Supraveghere al Omniasig Vienna Insurance Group (VIG) a decis prelungirea pentru o perioada de 4 ani a mandatelor membrilor directoratului companiei, decizie care arata increderea si aprecierea grupului austriac pentru rezultatele financiare obtinute in Romania, a anuntat joi asiguratorul.…

- Man­chester Securities Corp, vehicul de investitii al fondului american Elliot, cel mai mare actionar al Fondului Proprietatea, a vandut ieri un pachet de 99 milioane actiuni, circa 1,1% din capitalul FP, pentru 85 milioane de lei. Tranzactia s-a derulat la un pret de 0,864 lei/titlu,…

- Tribunalul Bucuresti a admis cererea formulata cu privire la fuziunea dintre Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si SIBEX, dispunand inregistrarea mentiunilor de fuziune, majorarea capitalului social al BVB si radierea Sibex, se arata intr-un comunicat al Casei de Avocatura PeliFilip, care a asistat…

