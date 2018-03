Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Federației Europene de Judo spune, intr-un interviu acordat Realitatea TV, ca Romania are judokani cu inima mare pentru ca are tradiții minunate. SERGHEI SOLOVEYCHIK crede ca judokanii romani ar putea sa obțina cel puțin doua medalii la Jocurile Olimpice.Președintele Federației…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Ziarist cu greutate in media sportiva din Romania, Bogdan Socol s-a alaturat de curand echipei http://www.pariuri1x2.ro/. Bogdan Socol s-a nascut pe 10 august 1980 la Brasov. A absolvit Scoala Superioara de Jurnalistica din Bucuresti, in 2003. Lucreaza in presa din anul 2000, cand si-a inceput cariera…

- Liderul liberal Ludovic Orban este de parere ca Liviu Dragnea și ceilalți lideri din coaliția de guvernare "se fac ca nu ințeleg" avertismentele serioase venite din partea Comsiei Europene. Dragnea este "miel bland" in fața UE, a declarat Ludovic Orban la Realitatea TV. Ludovic Orban, președintele PNL,…

- Mai mulți pacienți din Ramnicu Valcea, cu plangeri de malpraxis in ancheta, au hotarat sa vorbeasca deschis despre felul cum au fost tratați de medici pentru a aduce o schimbare. Chiar daca pentru parinții și copii lor nu mai pot face nimic, spera sa previna alte cazuri. O sala aproape goala și o masa…

- Gyor si CSM Bucuresti se intalnesc luni, de la ora 20:00, intr-o partida din grupa principala a Ligii Campionilor, confruntare asteptata cu mare interes atat in Ungaria, cat si in Romania. In cele doua saptamani de pauza, in ambele tabere s-a vorbit despre plecarile antrenorilor. Daca in cazul bancii…

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna pentru duminica, la ora 12,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Gabriela Firea a anunțat ca școlile vor fi inchise luni și marți, in Capitala. Știre in curs de actualizare.…

- Elan Schwartzenberg a povestit, vineri seara, la B1 TV, ca in 2013, un avocat din Israel i-a scris Laurei Codruta Kovesi pentru a o anunta ca omul de afaceri vrea sa vina in Romania pentru a afla care sunt acuzatiile care i se aduc. Procurorul-sef al DNA i-a raspuns, insa, ca nu-i acorda audienta si…

- BUCUREȘTI, 22 feb — Sputnik, Evan Rautu. Una dintre personalitațile cele mai implicate în lupta contra abuzurilor și corupției statului de drept, preotul româno-american Chris Terhes, președintele Coaliției Românilor pentru Combaterea Corupției, a reacționat dur dupa…

- Ryanair va inchide baza de la Timișoara, a anunțat compania intr-un comunicat de presa transmis, joi. Potrivit acestora doar doua curse vor mai ateriza pe aeroportul din vestul țarii, restul fiind anulate incepand cu data de 25 martie din cauza rezultatelor comerciale slabe. Compania aeriana low-cost…

- Financial Times scrie ca publicarea raportului cu privire la DNA ar putea declansa urmatoarea etapa a luptei dintre Bucuresti si Comisia Europeana pe tema statului de drept. In articolul publicat in aceasta dimineata, publicatia britanica aseaza Romania alaturi de Polonia si Ungaria, in grupul tarilor…

- Probleme la zi: Centru de medicina nucleara la Spitalul Militar Central Foto: MApN. Realizator: Alexandra Andon - În contrast deplin cu situatia generala a investitiilor în sectorul public românesc, Spitalul Militar Central "Carol Davila" din Bucuresti a inaugurat astazi…

- Constantin (71 ani) si Mihai (66 ani), doi profesori universitari care traiesc in Occident, sunt ultimii Brancoveni nascuti in Romania. Ei au venit pe lume in anii ’40 ai secolului trecut si au copilarit intr-un Bucuresti stalinist, avand tatal in inchisoare si mama permanent supravegheata de Securitate.…

- Intalnire Viorica Dancila-Corina Crețu, la Bruxelles: S-a decis un grup de lucru pentru creșterea ratei de absorție a fondurilor europene. Potrivit Executivului, intalnirea a avut loc in continuarea discuțiilor din 30 ianuarie 2018, de la București, dintre prim-ministrul și comisarul european și in…

- Dezvoltarea componentei economice a parteneriatului strategic a fost principala tema a discutiilor de marti cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a precizat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. "Am discutat despre dezvoltarea componentei economice a parteneriatului strategic,…

- Dupa ce Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a prins-o in fapt, Roxana Niculae a vorbit despre acest lucru in cadrul unei emisiuni tv. Asistenta tv a fost fotografita sarutandu-se cu Liviu Varciu zilele trecute, in fața casei artistului. Cei doi sunt colegii in cadrul aceluiași trust și se pare…

- Romania este reprezentata la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang de 28 de sportivi. Mai jos aveti lista sportivilor si antrenorilor romani prezenti la competitia din Coreea de Sud, dar si programul tricolorilor nostri. Prima care va intra in focuri va fi schioarea Timea Lorincz, sambata, la...

- Ministerul pentru Romanii de Prutindeni din Romania este o instituție relativ noua, fiind inființat acum un an. Pana atunci, activase Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni. In ultima perioada, la București, au existat voci care optau pentru desființarea instituției, totuși, a ramas in componența…

- Directorul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Centru, Simion Cretu, a declarat, joi, ca Regiunea Centru este cea cu cel mai mare numar de turisti care innopteaza in Romania. Topul primelor trei zone cu numarul cel mai mare de turisti este format din Brasov, Bucuresti si Sibiu, potrivit lui Simion…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale globale, Monica Gheorghita, l-a primit, joi, pe Jamaan Rashid Ben Ragosh, presedintele Universitatii Arabe Naif pentru Stiintele Securitatii, cu sediul in Arabia Saudita, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES.…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, l-a primit miercuri, 31 ianuarie 2018, pe ministrul apararii din Georgia, Levan Izoria, aflat la Bucuresti cu prilejul unei vizite oficiale. Seful diplomatiei romane a salutat ritmicitatea si substanta contactelor romano-georgiene din ultima vreme, evidentiind…

- Baieții de la Zdob și Zdub, celebra diva din Romania, Loredana și rapperul rus Ligalize, au lansat piesa "Balkana Mama".Noua piesa este o versiune in limba rusa a melodiei "La carciuma de la drum". Videoclipul a fost filmat timp de o zi la București.

- Una dintre cele mai in voga trupe din Romania, FreeStay, a lansat un nou single, “Daca sunt lup”. Desemnat ca fiind cea mai buna voce masculina a anului 2017, Florin Ristei, solistul trupei, isi spune povestea vietii prin intermediul celei mai recente piese lansate. “Daca sunt lup” este o piesa puternica,…

- Federatia Romana de Baschet a anuntat cu tristete si profund regret trecerea in nefiinta a celui care a fost profesor-antrenor Lonciu Davidescu. Din nefericire, inima singurului antrenor roman cu doua trofee ale Cupei Campionilor Europeni in palmares a incetat sa mai bata. Nascut in 1931, in municipiul…

- ♦ Unele dintre cele mai mari companii din Romania iau in calcul mutarea intr-un nou sediu, iar cererea ar putea ajunge la peste 100.000 mp de birouri, contracte care, semnate pe cinci ani, vor genera venituri de peste 100 mil. euro dezvoltatorilor. Deschiderea noului pol de birouri…

- Iata cum arata acest clasament, acum: Timisoara pierde un loc în favoarea Iasiului, Clujul urca o pozitie, dispare din top 10 Braila, dar intra Oradea. Cele mai populate 10 orase din România în 2017: Bucuresti: 2.104.967 Iasi: 371.889 Timisoara: 331. 004…

- Ministrul Teodor Melescanu: 'Una dintre prioritatile politicii externe romanesti este dezvoltarea relatiilor politice si economice dintre Romania si Grupul statelor arabe' Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a avut miercuri, 10 ianuarie 2017, o intrevedere cu grupul sefilor de misiune din…

- Ambasadoarea Olandei la Bucuresti, Stella Ronner Grubacic, si-apetrecut revelionul cu familia la un hotel la munte, iar petrecerea de revelion a fost organizata de hotel, la fel si aranjarea invitatilor la mese. "Masa de revelion a fost organizata de hotelul la care dna Ronner era cazata,…

- Adus miercuri (13 decembrie) in țara, trupul suveranului a fost depus pentru ultima oara in Sala Tronului, la ora 20:20. De atunci, mii de de oameni așteapta ore intregi sa intre sa-și ia ramas bun de la Rege. Cu excepția zilei de 13 decembrie cand Palatul Regal a fost inchis la miezul nopții,…

- Chinezii, interesati de proiectul trenului de mare viteza Budapesta - Cluj In cadrul unui discurs sustinut in fata Comisiei pentru Unitate Nationala a Parlamentului de la Budapesta, ministrul de Externe Peter Szijjarto i-a informat pe parlamentarii ungari despre pregatirile constructiei unei cai ferate…

- Un nou scandal a fost declanșat de masuri anunțate de primaria capitalei menite, spun unii, sa împiedice activitațile Uber și Taxify în București. Alexandra Corolea, purtator de cuvânt al Uber pentru zona Balcani, vine la realitatea.

- Alina Ciucu, tanara ucisa de o femeie de 36 de ani la metrou, era din localitatea Ostroveni, judetul Dolj, dar se mutase de cativa ani la Bucuresti si locuia cu prietenul ei. Femeia de 25 de ani a fost impinsa pe sinele de metrou de Magdalena Serban. Criminala de la metrou a fost arestata, azi dimineata,…

- Reprezentanții Poliției Capitalei au declarat ca nu s-au mai confruntat cu astfel de cazuri in Romania, dupa ce o femeie a impins in fața metroului o tanara care și-a pierdut viața."Suspecta a fost reținuta cu propunere de arestare preventiva. Nu s-a opus, a fost luata și condusa la audieri.…

- Romania si-a pierdut Regele si se pregateste de cele mai mari funeralii din ultimii 50 de ani. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, transmite LIVEA de la Palatul Regal, locul in care familia Regala a anuntat ca va fi depus sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai dupa ce va fi adus la Bucuresti.

- Carmen Tanase are po relație de prietenie cu adevarat de excepție cu o colega de breasla in care a jucat intr-unul dintre cele mai de succes seriale difuzate in Romania. Carmen Tanase, care de curand a scapat de inesteticile pungi de la ochi , este una dintre cele mai reputate actrițe din țara noastra.…

- ROMANIA - SPANIA LIVE VIDEO ONLINE 2017. LIVE STREAMING TELEKOM SPORT. Romania a debutat perfect la Campionatul Mondial de handbal feminin. Fetele antrenate de Martin Ambros s-au impus in cele doua meciuri disputate pana acum cu Paraguay si Slovenia si vor intra in meciul cu Spania cu gandul la victorie.…

- Consultantul politic Cozmin Gușa a comentat, intr-o intervenție telefonica la Realitatea TV, protestul de sambata din Piața Victoriei prin care a fost impiedicata intenția primarului PSD Gabriela Firea de a amplasa un targ de Craciun in spațiul tradițional al protestelor anti-guvernamentale din 2017.Cozmin…