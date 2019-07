Preşedintele Fed spune că proiectul de criptomonedă Libra al Facebook generează îngrijorări serioase Reteaua sociala Facebook a anuntat recent ca intentioneaza sa introduca o noua criptomoneda, denumita Libra, in cadrul strategiei sale de a se extinde pe segmentul platilor digitale. Facebook sustine ca Libra va fi sustinuta de active reale, precum depozite bancare si obligatiuni guvernamentale, in ideea de a fi mai stabila decat alte criptomonede precum bitcoin. Cu prilejul unei audieri intr-o comisie a Congresului, Powell a spus ca Libra ar putea fi utilizata pentru spalarea banilor si finantarea terorismului si de de asemenea ar putea pune in pericol stabilitatea financiara avand… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprișan, le-a transmis sâmbata colegilor sai, în ziua Congresului, o scrisoare deschisa în care ataca Uniunea Europeana, subliniind ca ”interesul ”greilor” din Uniune e sa gaseasca un pretext ca sa ne trimita la clasa a II-a” și ca…

- Acesta din urma a discutat timp de circa patru ore cu reprezentantii Marii Britanii, Frantei, Rusiei, Chinei si Germaniei. ''Este un pas inainte, dar inca nu suficient si nu raspunde asteptarilor Iranului'', a spus Araqchi in fata presei. ''Nu cred ca progresul inregistrat astazi va fi de…

- Proiectul retelei sociale Facebook de a introduce o noua criptomoneda, denumita Libra, a ridicat marti mai multe semne de intrebare in randul organismelor de reglementare si bancilor centrale din Europa, care au solicitat mai multe detalii de la Facebook cu privire la proiectul Libra, transmite Reuters,…

- Trei guvernatori ai unor importante banci centrale din Europa au avertizat vineri ca pana si criptomonedele care sunt mai putin susceptibile la fluctuatii reprezinta un risc, sustinand ca acestea ar putea fi periculoase pentru consumatori, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Reteaua sociala…

- Estimarile Biroului de Turism din Sri Lanka arata ca, pana in 2020, tara va inregistra 4,5 milioane de turisti si vizeaza venituri de 7 miliarde de dolari americani, in conditiile in care, anual, Sri Lanka este vizitata de aproximativ 2,3 milioane de turisti. Pe lista turistilor inregistrati in 2018…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminica, in sedinta de guvern, ca a fost ales un amplasament pe Inaltimile Golan pentru noua colonie care va purta numele presedintele american Donald Trump. "Am promis ca vom fonda o implantare cu numele presedintelui Trump", a afirmat…

- Romania a exportat, in prima luna a acestui an, preparate din carne si peste in suma de 14,3 milioane euro, in crestere cu 14% comparativ cu perioada similara din 2018, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Exporturile de preparate din carne si peste s-au indreptat…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a lansat ”Ghidul de calatorie pentru Sarbatorile Pascale 2019” care contine recomandari utile in cazul calatoriilor in afara granitelor Romaniei, precum si un set de informatii de interes pentru cele mai frecventate destinatii turistice din aceasta perioada, respectiv:…