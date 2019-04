Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat, miercuri, ca autoritatile electorale ar trebui sa anuleze scrutinul local castigat de opozitie la Istanbul, argumentand ca neregulile fac ca votul sa fie ilegitim. "Colegii nostri au stabilit toate acestea (presupusele neregulile - n.red.)…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca autoritatile electorale ar trebui sa anuleze scrutinul local castigat de opozitie la Istanbul, argumentand ca neregulile fac ca votul sa fie ilegitim, relateaza AFP. "Colegii nostri au stabilit toate acestea (presupusele neregulile…

- "Vom lua calea recursului extraordinar (...). Vom spune ca dorim ca alegerile sa fie refacute la Istanbul", a declarat in cadrul unei conferinte de presa la Ankara un vicepresedinte al AKP, Ali Ihsan Yavuz, la cateva ore dupa respingerea de catre Inalta Comisie Electorala (YSK) a cererii depusa de…

- Candidatul principalului partid de opozitie din Turcia pentru primaria orasului Istanbul, Ekrem Imamoglu (CHP), a afirmat joi ca renumararea voturilor alegerilor locale de duminica a fost partial efectuata si diferenta dintre el si candidatul partidului de guvernamant AKP, Binali Yildirim, ramane…

- Candidatul principalului partid de opozitie din Turcia pentru primaria orasului Istanbul, Ekrem Imamoglu (CHP), a afirmat joi ca renumararea voturilor alegerilor locale de duminica a fost partial efectuata si diferenta dintre el si candidatul partidului de guvernamant AKP, Binali Yildirim, ramane de…

- Inaltul Consiliu Electoral din Turcia a decis miercuri in favoarea unei renumarari a voturilor in 8 dintre cele 39 de districte din Istanbul, in conditiile in care candidatul principalului partid de opozitie a obtinut victoria la foarte mica distanta de candidatul puterii. Partidul AK al presedintelui…

- Turcia asteapta cu nerabdare, luni, rezultatele alegerilor municipale la Istanbul, unde o infrangere ar fi devastatoare pentru presedintele Recep Tayyip Erdogan, care a suferit deja, la Ankara, o infrangere fara precedent in 16 ani de putere, potrivit unor rezultate partiale, relateaza AFP.

- Binali Yildirim, fost premier si presedinte al parlamentului, este pe primul loc in cursa pentru primaria orasului Istanbul, informeaza agentia de stiri Anadolu, preluata de dpa. Dupa numararea a 88% din voturi, Yildirim, din partea Partidului justitiei si dezvoltarii (AKP), detine 49,6%…