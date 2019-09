Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat miercuri faptul ca anumite tari, inclusiv Turcia, sunt supuse presiunilor de a nu se dota cu arme nucleare, transmite AFP. "Anumite (tari) detin rachete cu focoase nucleare, dar eu nu ar trebui sa am. Nu accept acest lucru", a declarat seful statului turc intr-un discurs in orasul Sivas din estul tarii. AFP aminteste faptul ca Turcia nu detine arma nucleara si este parte, din 1980, la tratatul de neproliferare nucleara. Erdogan a facut aceste declaratii in contextul in care, in prezent, isi strange legaturile in materie de aparare cu Rusia pe masura…