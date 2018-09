Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat duminica ca spera ca vizita sa in Germania la sfarsitul lunii septembrie sa puna capat complet tensiunilor dintre cele doua tari, relateaza dpa si Reuters. Imbunatatirea relatiilor dintre guvernele turc si german, cooperarea economica, dorinta Turciei de a deveni membru al UE si lupta impotriva terorismului sunt prioritatile vizitei mele in Germania, a declarat Erdogan duminica la plecarea sa catre Adunarea Generala a ONU de la New York. "Principala prioritate a vizitei mele in Germania va fi depasirea perioadei pe care am experimentat-o in ultimii…