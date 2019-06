Preşedintele Erdogan afirmă că Turcia va continua forajul din apele Ciprului, în pofida criticilor internaţionale Presedintele Recep Tayyip Erdogan a declarat duminica ca Turcia nu va opri forajul de explorare a gazelor naturale din apele Ciprului, in pofida apelurilor in acest sens din partea liderilor statelor din sudul Europei, transmite AFP.



"Vom continua sa foram in zonele care ne apartin", a declarat seful statului turc la Istanbul, intr-o alocutiune televizata.



"Cineva a dat un ordin. Se pare ca vor aresta echipajul navei noastre. Nu o sa iasa bine daca faceti acest lucru", a avertizat Erdogan. Conform informatiilor aparute in presa, autoritatile cipriote au eliberat saptamana… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

