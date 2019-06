Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi ca ar dori sa se ajunga la un acord in timpul summitului extraordinar de la Bruxelles, duminica, asupra nominalizarilor pentru principalele functii la conducerea Uniunii Europene (UE), pentru a evita "un ciclu de disfunctionalitate institutionala", informeaza AFP.



"Obiectivul este ca aceste nominalizari sa se faca duminica (...), pentru ca, in caz contrar, aceasta inseamna ca vom intra intr-un ciclu de disfunctionalitate institutionala", a declarat presedintele francez in fata jurnalistilor, in a doua zi a vizitei sale in Japonia.

