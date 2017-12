Stiri pe aceeasi tema

- Un referendum pentru a clarifica relatia Elvetiei cu Uniunea Europeana ar fi util, a estimat duminica presedintele elvetian Doris Leuthard, dupa ce relatiile dintre Bruxelles si Berna s-au racit în ultimele zile, transmite Reuters.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Bruxelles ca este mulțumit de Acordul privind Brexitul și ca in urma primei faze a negocierilor cu Marea Britanie a fost rezolvata problema romanilor din Regatul Unit, transmite Agerpres. „Eu cred ca se va ajunge la un acord. (…) Este un document foarte…

- "Vom parasi (Uniunea Europeana), insa o vom face lin și ordonat, stabilind un nou parteneriat strans și special cu prietenii noștri, preluand inapoi controlul asupra frontierelor noastre, banilor noștri și legilor noastre", a declarat șefa guvernului conservator in Camera Comunelor, prezentand acordul…

- Ministrii de Finante din primele cinci economii ale Europei au trimis o scrisoare secretarului american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, in care cer administratiei sa isi regandeasca propunerile de reformare a fiscalitatii, care in opinia europenilor ar putea viola tratatele privind dubla impozitare…

- Marea Britanie trebuie sa respecte 'intreaga legislatie a UE, inclusiv pe cea noua', sa-si achite contributiile care ii revin la facturile UE si sa accepte supravegherea judiciara in timpul perioadei de tranzitie dupa Brexit, a afirmat vineri la Bruxelles presedintele Consiliului European, Donald…

- Comisia Europeana a recomandat vineri trecerea imediata la faza a doua a negocierilor cu privire la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Executivul comunitar, ce conduce negocierile pentru Brexit in numele celorlalte 27 de state ale blocului comunitar, a estimat ca au fost inregistrate 'progrese…

- Comisia Europeana recomanda trecerea imediata la faza a doua a negocierilor cu privire la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmit agențiile internaționale de presa, citând un comunicat oficial de la Bruxelles.

- ”Progrese suficiente” s-au inregistrat in prima faza a negocierii Brexitului, a anuntat vineri, la Bruxelles, presedintele Comisiei Europene (CE) Jean Claude-Juncker, in urma unei intalniri cu premierul britanic Theresa May, deschizand astfel calea negocierii viitoarei relatii, tansmite BBC News.Comisia…

- Marea Britanie nu a efectuat o analiza sectoriala asupra impactului pe care il va avea iesirea din Uniunea Europeana asupra economiei britanice, a declarat miercuri ministrul pentru Brexit, David Davis, adaugand ca o astfel de analiza nu este necesara la momentul actual, informeaza Reuters, preluata…

- Uniunea Europeana si Marea Britanie nu au reusit sa ajunga luni la un acord in negocierile privind Brexit-ul, a anuntat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la finalul intalnirii avute la Bruxelles cu premierul britanic Theresa May, transmit Reuters, AFP si dpa.Intr-o conferinta…

- Ministrul de externe irlandez Simon Coveney a confirmat luni ca Marea Britanie si Uniunea Europeana sunt 'foarte aproape de un acord final' privind frontiera irlandeza, intelegere care va garanta ca nu va avea loc o reintroducere a 'granitei dure' in interiorul insulei irlandeze, informeaza Reuters.…

- Uniunea Europeana se pregateste sa suprime anul viitor ajutoare de pana la 175 de milioane de euro destinate Turciei, in cadrul procedurii de aderare a Ankarei la UE, si ar putea sa blocheze credite de dezvoltare in valoare de 3,5 miliarde de euro, potrivit unor eurodeputati si diplomati, relateaza…

- Uniunea Europeana este 'complet confuza' de cand Marea Britanie a votat pentru iesirea din blocul comunitar si trebuie sa-si revizuiasca viziunea privind extinderea sa si locul Turciei in acest sens, a declarat luni, la Londra, premierul turc Binali Yildirim, relateaza Reuters. Lansate in 2005, dupa…

- Bancile din Europa continentala și-au redus expunerile la Marea Britanie de la votul din 23 iunie 2016, in favoarea ieșirii Regatului Unit din Uniunea Europeana, și sunt ingrijorate in privința legalitații tranzacțiilor transfrontaliere dupa Brexit, se arata intr-un raport al Autoritații Bancare…

- Uniunea Europeana este gata sa ofere Marii Britanii 'cel mai ambițios' acord comercial dupa Brexit, însa doar daca Londra va respecta condițiile stricte indicate de UE, a declarat luni negociatorul șef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, relateaza AFP citata de Agerpres.…

- Marea Britanie isi va prezenta propunerile referitoare la obligatiile financiare fata de Uniunea Europeana, ca urmare a retragerii din blocul comunitar, inainte de Consiliul UE din decembrie, a declarat ministrul de Finante Philip Hammond, transmite Reuters. “Vom face propunerile către Uniunea…

- Uniunea Europeana si Marea Britanie trebuie sa rezolve rapid probleme majore in negocierile privind Brexit, precum drepturile cetatenilor si 'factura divortului' dintre Londra si blocul comunitar, dar exista mari sanse sa se ajunga la un acord, a estimat negociatorul Parlamentului European pentru…

- Circa 45.000 de mesaje au fost postate de pe conturi de Twitter rusești despre Brexit cu circa 48 de ore inainte de referendumul de anul trecut din Marea Britanie, in incercarea de a semana discordie in timpul votului privind ieșirea țarii din Uniunea Europeana, scrie miercuri The Times, relateaza…

- 'Am spus: Bine! vom merge pe aceasta secvența, dar sa nu va imaginați ca veți primi o cifra sau o formula (pentru factura Brexitului). Vom merge pe acest proces, dar nu veți avea o cifra sau o formula de calcul inainte de a trece la faza urmatoare. Și ei au acceptat acest lucru', a indicat David…

- Premierul britanic Theresa May a anunțat ca guvernul sau este aproape sa definitiveze planul prin care Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, stabilind deja data la care Regatul Unit va pune in aplicare votul referendumului de anul trecut, relateaza BBC . Proiectul de lege privind retragerea Regatului…

- Lituania considera ca dezacordurile dintre unele state membre din estul și vestul Uniunii Europene asupra unor teme precum migrația reprezinta o amenințare pentru blocul comunitar, intr-o perioada in care agresivitatea militara a Rusiei este in creștere, transmite joi Reuters. Fricțiunile…

- Guvernul britanic a afirmat marti ca majoritatea cetatenilor UE care traiesc in prezent in Marea Britanie vor avea dreptul sa ramana in tara dupa finalizarea Brexitului, in martie 2019, relateaza Reuters.Detaliind planurile pentru un program de inregistrare a cetatenilor comunitari, Departamentul…

- Presedintele Uniunii Europene Donald Tusk a avertizat marti ca negocierile cu privire la plecarea Marii Britanii din UE reprezinta cel mai dur test al Uniunii si ca ”depinde de Londra cum se vor termina, cu un acord bun, fara un acord sau fara Brexit”. Presedintele Consiliului European si-a reiterat…

- Miscarea populista ANO, a miliardarului Andrej Babis, considerat “un Trump ceh”, a castigat alegerile parlamentare din Cehia, votantii preferandu-l pe omul de afaceri care a promis sa lupte impotriva coruptiei in politica, in defavoarea partidelor traditionale, desi el se confrunta cu acuzatii de frauda,…

- ”Am constatat astazi ca nu s-au facut suficiente progrese pentru a trece la faza urmatoare in relatia cu Marea Britanie, insa acest lucru nu trebuie sa creeze un pesimism deosebit. S-a negociat, s-au apropiat oarecum pozitiile, dar nu suficient pentru a merge mai departe. Se va negocia in continuare…

- Angela Merkel, tot mai dura la adresa Turciei Cancelarul german Angela Merkel s-a declarat "foarte ingrijorata" in privinta situatiei statului de drept din Turcia Merkel si-a anuntat sustinerea pentru reducerea fondurilor europene catre Ankara, în conditiile în care Turcia doreste…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, s-a declarat "foarte îngrijorata" în privinta situatiei statului de drept din Turcia si si-a anuntat sustinerea pentru reducerea fondurilor europene catre Ankara, în conditiile în care Turcia doreste aderarea la Uniunea Europeana,…

- Premierul britanic Theresa May se asteapta la o intrunire "constructiva" la Bruxelles, luni, cu inalti oficiali ai Uniunii Europene pe tema Brexit, a anuntat purtatorul de cuvant al Theresei May, relateaza site-ul agentiei Reuters. May se va intalni cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Premierul britanic, Theresa May, ajunge astazi la Bruxelles pentru intalniri cu negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier si cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Se incearca astfel deblocarea negocierilor pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana,…

- Liderii Uniunii Europene vor transmite Marii Britanii ca trebuie sa imbunatateasca termenii ofertei de Brexit, dar vor oferi Londrei perspectiva unei treceri rapide la negocieri comerciale in luna decembrie, potrivit unui proiect de declaratie comuna citat de site-ul agentiei Reuters. …

- Premierul britanic Theresa May a declarat miercuri in fața parlamentului de la Londra ca guvernul ei și Uniunea Europeana sunt 'foarte aproape' de un acord asupra statutului cetațenilor comunitari in Marea Britanie dupa Brexit, relateaza agențiile Reuters și EFE. Dar Theresa May a ținut…

- Uniunea Europeana va trebui sa reanalizeze strategia privind Brexit daca Marea Britanie nu isi va imbunatati semnificativ propunerile adresate Bruxellesului, afirma presedintele Consiliului European, Donald Tusk, citat de site-ul agentiei Reuters. "Auzim ca Guvernul britanic se pregateste…

- Marea Britanie ar putea sa se alature Acordului Nord-American de Comert Liber (NAFTA), ce reuneste in prezent SUA, Canada si Mexic, in cazul in care Uniunea Europeana refuza sa incheie cu Londra un acord comercial post-Brexit, a relatat marti cotidianul britanic The Telegraph, citat de Reuters.

- O satira privind Uniunea Europeana si birocratia ei, care incepe cu un porc care alearga dezlantuit pe una dintre principalele strazi din Bruxelles, a castigat prestigiosul Premiu german pentru carte, relateaza luni Reuters, citeaza AGERPRES. Scriitorul austriac Robert Menasse a primit luni…

- Guvernul britanic lucreaza la un plan de actiune pentru eventualitatea in care negocierile pe tema Brexit dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana esueaza si nu se va ajunge la un acord, a afirmat, duminica, premierul Theresa May, informeaza site-ul agentiei Reuters. Intr-un interviu…

- Al patrulea lider al UKIP in decurs de un an și-a declarat ca prioritate sa asigure ca guvernul minoritar condus de conservatoarea Theresa May duce la bun sfarșit ieșirea din Uniunea Europeana, transmit Reuters, AFP și dpa."Brexit este principala noastra misiune", le-a declarat Bolton susținatorilor…

- Marea Britanie va ramane "angajata neconditionat" in protejarea Europei dupa ce se va retrage din Uniunea Europeana, a declarat vineri premierul britanic Theresa May, mentionand necesitatea unificarii eforturilor in fata amenintarilor din partea Rusiei, relateaza Reuters, conform agerpres.ro. "Cand…