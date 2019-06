Stiri pe aceeasi tema

- ​Selectionata Poloniei a învins, miercuri seara, reprezentativa Italiei, cu scorul de 1-0, în grupa A de la Campionatul European de tineret, informeaza News.ro.Unicul gol al meciului a fost marcat de Bielik, în minutul 40.În celalalt meci al grupei, Spania a învins…

- Spania s-a impus, miercuri, cu scorul de 2-1, în fața reprezentativei Belgiei, în a doua partida disputata de cele doua echipe în Grupa A a turneului final al Campionatului European de tineret.Au marcat: Dani Olmo '7, Pablo Fornals '89 / Sebastian Bornauw '24.La…

- Arbitrul roman Istvan Kovacs va conduce meciul de deschidere a Campionatului European de fotbal Under-21 din Italia si San Marino, care va avea loc duminica intre Polonia si Belgia, de la 19,30 (ora Romaniei), la Reggio Emilia, a anuntat UEFA. Kovacs va fi ajutat de arbitrii asistenti Vasile Marinescu…

- Arbitrul roman Istvan Kovacs va conduce meciul de deschidere a Campionatului European de fotbal Under-21 din Italia si San Marino, care va avea loc duminica intre Polonia si Belgia, de la 19,30 (ora Romaniei), la Reggio Emilia, a anuntat UEFA. Kovacs va fi ajutat de arbitrii asistenti Vasile Marinescu…

- Arbitrul roman Istvan Kovacs va conduce meciul de deschidere a Campionatului European de fotbal Under-21 din Italia si San Marino, care va avea loc duminica intre Polonia si Belgia, de la 19,30 (ora Romaniei), la Reggio Emilia, a anuntat UEFA.

- Ciclistul Richard Carapaz, primul ecuadorian care a triumfat in Turului Italiei, a oferit ''tricoul roz'', simbol al succesului sau in Giro 2019, poporului ecuadorian, prin intermediul presedintelui tarii, Lenin Moreno, relateaza EFE.

- Fostul fotbalist suferea de cancer la pancreas, scrie news.ro. Banks a strans 36 de selectii in nationala SUA, intre 1986 si 1991. In 1990, el a participat la Cupa Mondiala din Italia. Citeste si Doliu in lumea sportului. A murit un jucator de legenda Fostul fundas nu a jucat niciodata…

- Fostul fotbalist suferea de cancer la pancreas, scrie news.ro. Banks a strans 36 de selectii in nationala SUA, intre 1986 si 1991. In 1990, el a participat la Cupa Mondiala din Italia. Citeste si Doliu in lumea sportului. A murit un jucator de legenda Fostul fundas nu a jucat niciodata…