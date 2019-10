Preşedintele Ecuadorului îşi acuză predecesorul de complot pentru destabilizarea ţării 'Maduro si Correa si-au inceput planul de destabilizare', a declarat luni Moreno intr-un discurs televizat. Jafurile si vandalismul vazute in contextul valului de proteste legate de carburanti in ultimele zile sunt dovada incercarilor de a distruge ordinea politica democrata, sustine Moreno. El a anuntat ca Ecuadorul va muta sediul guvernului din capitala Quito la Guayaquil. Aproximativ 20.000 de membri ai triburilor de indigeni ar urma sa ajunga la Quito marti pentru a protesta impotriva eliminarii subventiilor la carburanti si impotriva exploatarii de titei din regiunile lor. Guvernul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

