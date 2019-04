Stiri pe aceeasi tema

- Ar fi lipsit de responsabilitate pentru Uniunea Europeana (UE) sa refuze redeschiderea negocierilor asupra acordului de separare cu Marea Britanie, a declarat ministrul britanic al Comertului, Liam Fox, intr-un interviu dat publicitatii duminica, informeaza Reuters. Premierul britanic…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a afirmat miercuri ca cele 27 de state care raman in blocul comunitar dupa Brexit sunt inca unite in aceasta chestiune si nu vor renegocia cu Londra acordul privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza agentia Reuters, potrivit…

- Theresa May doreste redeschiderea negocierilor asupra acordului privind Brexitul incheiat la sfarsitul anului trecut cu Uniunea Europeana, a indicat marti purtatorul de cuvant al premierului britanic. "Marea Britanie continuă să creadă că este absolut în interesul ei să…

- Uniunea Europeana are un mesaj pentru premierul britanic Theresa May in contextul in care ea incearca sa ajunga la o cale de iesire din impasul Brexitului: planul de rezerva pentru frontiera irlandeza poate fi ajustat dar va trebui inclus in orice acord de divort, relateaza luni Reuters intr-o ampla…

- Presedintele din Ecuador, Lenin Moreno, a dispus infiintarea "imediata" a unor unitati care vor verifica statutul legal al imigrantilor din Venezuela si a evocat chiar crearea unui nou "permis special" pentru accesul venezuelenilor in tara sa, dupa ce un venezuelean si-a ucis prietena insarcinata,…

- Anchetatori americani vor audia cu incepere de vineri diplomati ecuadorieni trecuti pe la Londra in legatura cu persoanele pe care le-a vazut in ultimii sase ani fondatorul site-ului WikiLeaks, Julian Assange, a informat joi aceasta organizatie, relateaza AFP, conform agerpres.ro. WikiLeaks,…

- Acordul convenit de Londra si UE cu privire la iesirea Regatului Unit din blocul comunitar va fi supus la vot marti seara in parlamentul britanic, in cazul neaprobarii documentului existand riscul ca intregul proces al Brexitului sa fie cuprins de haos, noteaza luni Reuters. Premierul Theresa May se…

- Duminica, WikiLeaks a sfatuit jurnaliștii sa evite sa scrie 140 de lucruri ,,false și defaimatoare" la adresa fondatorului Julian Assange, care este momentan obligat sa ramana la ambasada ecuadoriana din Londra, potrivit Reuters.