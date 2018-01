Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, referitor la problemele vicepremierului Paul Stanescu din justitie, ca este "o lovitura disperata", fara sa faca alte precizari, mentionand ca daca va comenta acest lucru "asa-zisii gardieni ai statului de drept" vor spune ca influenteaza justitia.…

- Presedintele ecuadorian Lenin Moreno a declarat ca azilul acordat fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, in ambasada Ecuadorului la Londra incepand din 2012 este o 'problema mostenita' si care constituie pentru regimul sau 'mai mult decat un disconfort', transmite AFP, scrie agerpres.ro. 'Speram…

- Presedintele ecuadorian Lenin Moreno a declarat ca azilul acordat fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, in ambasada Ecuadorului la Londra incepand din 2012 este o 'problema mostenita' si care constituie pentru regimul sau 'mai mult decat un disconfort', transmite AFP. …

- Presedintele iranian, Hassan Rohani, a afirmat marti ca Palestina ramâne cea mai importanta problema pentru lumea islamica, potrivit Press TV, relateaza agentia Xinhua. Dupa prabusirea gruparii teroriste Stat Islamic (SI) în Siria si în Irak, problema Palestinei si-a recapatat importanta…

- "Cred ca vom avea o problema mare daca s-ar ajunge la o asemenea situație. Președintele a anunțat și a fost o declarație publica in care a spus ca a treia oara nu va mai nominaliza un membru din PSD. Eu consider ca avem ințelepciunea și maturitatea ca nu vom ieși de la guvernare. Vom incerca, respectand…

- Numele fondatorului Wikileaks, Julian Assange, a aparut intr-o baza de date a guvernului din Ecuador privind codurile numerice personale ale cetatenilor, alimentand speculatia ca acesta ar fi primit cetatenia tarii, precizeaza Reuters.

- Numele fondatorului Wikileaks, Julian Assange, a aparut intr-o baza de date a guvernului din Ecuador privind codurile numerice personale ale cetatenilor, alimentand speculatia ca acesta ar fi primit cetatenia tarii, precizeaza Reuters.

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca Statele Unite ar putea in teorie sa revina in Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, nedand insa niciun semn concret ca ar intentiona sa mearga in respectiva directie la acest moment, transmite AFP. "Cinstit, eu nu…

- Motivul este ca Julian Assange - fondatorul WikiLeaks - l-a infuriat pe presedintele tarii cu un tweet care nu a fost pe placul sau si, datorita acestei situatii Ecuadorul incearca sa gaseasca o soluție de mediere cu Marea Britanie, astfel incat Assange sa poata parasi ambasada ecuadoriana din Londra,…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, se va intalni cu președintele CEDO, Guido Raimondi, in data de 16 ianuarie, potrivit unui anunț publicat marți seara pe pagina de Facebook a ministrului. Discuțiilor vor viza hotararea pilot cu privire la condițiile din penitenciare și masurile care urmeaza sa…

- Fostul premier britanic Tony Blair a catalogat, joi, drept absurda informatia potrivit careia i-ar fi avertizat pe apropiatii presedintelui american Donald Trump ca este spionat de catre serviciile britanice de informatii, relateaza site-ul BBC News.

- Președintele PSD Liviu Dragnea și-a reafirmat sprijinul pentru mutarea ambasadei romane din Israel de la Tel Aviv in Ierusalim. Dupa ce saptamanile trecute președintele SUA Donald Trump a decis sa recunoasca oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului, șeful Camerei Deputaților a declarat ca și…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a catalogat drept terorist pe omologul sau sirian, Bashar al-Assad, adaugind ca procesul de pace in Siria nu poate continua atit timp cit acesta ramine liderul regimului de la Damasc, informeaza agentia de stiri Reuters. Ministerul de Externe de la Damasc a reactionat…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a catalogat drept terorist pe omologul sau sirian, Bashar al-Assad, adaugand ca procesul de pace in Siria nu poate continua atat timp cat acesta ramane liderul regimului de la Damasc, informeaza agentia de stiri Reuters.

- „Eu va spun care este punctul meu de vedere. Eu cred ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada Romaniei din Israel in Ierusalim. Ar trebui sa ne gandim foarte serios", a spus Dragnea, solicitat sa comenteze faptul ca presedintele american, Donald Trump, a recunoscut orasul Ierusalim…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, pentru AGERPRES, ca independenta justitiei si statul de drept nu sunt afectate de legile adoptate de Parlamentul Romaniei, cu referire la o pozitie exprimata de presedintele Partidului Popular European (PPE), Joseph Daul."Inca de saptamana…

- Presedintele PPE, Joseph Daul, afirma ca, avand in vedere votul pentru modificarea legilor justitiei, este o zi trista pentru Romania, iar independenta justitiei din tara noastra este in pericol. ”Astazi este o zi trista pentru Romania si pentru toti cetatenii romani care au protestat in strada pentru…

- Președintele sarb Alexander Vucic l-a asigurat pe omologul rus Vladimir Putin ca Serbia nu va impune sancțiuni impotriva Rusiei din cauza anexarii ilegale a Crimeei. Declarația a fost facuta dupa discuțiile de la Moscova purtate de cei doi, scrie Balkaninsight. Vucic a reiterat astfel poziția Serbiei…

- La doar o zi dupa ce Kremlinul a inchis site-urile mișcarii de opoziție ”Rusia Deschisa”, iar rețelele sociale sunt bombardate cu amenințari din partea organului de cenzura rusesc de ștergere a conturilor acestei organizații politice infiintate de Mihail Hodorkovski, candidatul la alegerile…

- Președintele SUA Donald Trump a vorbit la telefon, joi, cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Cei doi lideri discutând &"sa lucreze împreuna pentru a rezolva situația foarte periculoasa din Coreea de Nord&", a procizat Casa Alba.

- Prima faza a acordului privind Brexitul satisface Romania, iar problema cetatenilor romani care se afla in Marea Britanie este bine rezolvata, a declarat presedintele Klaus Iohannis, care participa la reuniunea Consiliului European. "Eu cred că se va ajunge la un acord. (...) Este un document foarte…

- Președintele american, Donald Trump a schimbat politica SUA in Orientul Mijlociu, anunțand recunoașterea Ierusalimului drept capitala a Israelului și cerand mutarea ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Ambasada israeliana la Bucuresti a transmis, joi, un mesaj de multumire pentru presedintelui Donald Trump ca urmare a recunoasterii de catre SUA a Iersusalimului drept capitala a Israelului, ambasada apreciind decizia lui Trump drept ”curajoasa si corecta”. ”Ii multumim presedintelui Donald…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a apreciat joi ca recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului de catre omologul sau american Donald Trump ar putea crea probleme serioase, in intreaga lume. "A lua o asemenea decizie pune lumea si in special regiunea intr-un cerc de foc",…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a Israelului, precizand ca decizia reprezinta "o noua abordare" in efortul de solutionare a conflictului israelo-palestinian, informeaza Mediafax.

- Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri ca SUA recunosc orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, anunț care marcheaza o schimbare majora a politicii Washingtonului in Orientul Mijlociu, relateaza agențiile internaționale...

- Mai multe tari europene au criticat miercuri seara decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, apreciind ca statutul acestui oras trebuie sa fie stabilit in cadrul procesului de pace din Orientul Mijlociu, informeaza agentiile internationale de presa.…

- Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri ca SUA recunosc orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, anunț care marcheaza o schimbare majora a politicii Washingtonului in Orientul Mijlociu, relateaza agențiile internaționale de presa.”Am hotarat ca este timpul sa recunoaștem oficial…

- Președintele american, Donald Trump a anunțat ca SUA recunosc orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, relateaza agențiile internaționale de presa.Uniunea Europeana l-a avertizat pe presedintele Statelor Unite sa evite luarea acestei decizii.

- Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri ca SUA recunosc orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, relateaza agențiile internaționale de presa. AGERPRES

- Presedintele american, Donald Trump, va anunta miercuri recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului si va ordona inceperea procesului de mutare a ambasadei americane de la Tel Aviv, au indicat inalti oficiali ai guvernului SUA, care au dorit sa-si pastreze anonimatul, citati de agentiile…

- Presedintele american, Donald Trump, nu a luat inca o decizie daca sa recunoasca oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului, declaratie despre care unii se asteapta sa fie facuta miercuri, a declarat duminica Jared Kushner, ginerele si consilierul liderului de la Casa Alba, informeaza Reuters."Examineaza…

- Liviu Dragnea, președinte al PSD și al Camerei Deputaților și fost presedintele Consiliului Judetean (CJ) Teleorman, este considerat unul dintre cei mai bogati dintre bugetarii Romaniei. Problema este ca, deși, pana nu demult, avea trecute in declarațiiile de avere zece terenuri, un apartament, doua…

- Presedintele PCRM, Vladimir Voronin, a participat duminica, 19 noiembrie, la referendumul de revocare din functie a primarului general. Fostul sef de stat a declarat presei ca problema nu e doar in Dorin Chirtoaca, dar in sistemul pagubos.

- Cutremurul a avut epicentrul la circa 20 km sud de orasul de coasta Guayaquil, a adaugat sursa citata. Presedintele ecuadorian Lenin Moreno a scris pe Twitter ca pana in prezent nu s-au raportat pagube sau victime. Inocar, Institutul oceanografic ecuadorian al Fortelor navale,…

- Ordonanta de urgenta data pe furis de Guvern, prin care obliga toate firmele sa initieze negocieri colective pentru punerea in practica a transferului contributiilor in sarcina angajatilor, este criticata si de Consiliul National pentru IMM. Presedintele sau, Florin Jianu, spune ca actul a…

- "Evident vom sustine initiativa normala, corecta, logica, ca la conducerea Camerei Deputatilor sa vina altcineva. Nu mai poate sa fie Liviu Dragnea si va dau un singur argument pentru cei care isi doresc foarte tare adoptarea legilor justitiei si schimbarea, reformarea sistemului de justitie. Cat…

- Fiul cel mare al presedintelui american a publicat mesaje prin care confirma relatarile ca ar fi intrat in contact cu WikiLeaks, in campania electorala, la cateva ore dupa ce publicatia The Atlantic a dezvaluit fragmente din corespondenta intre Donald Trump jr. si organizatia fondata de Julian Assange.Schimbul…

- Oriol Soler, unul dintre principalii ideologi ai secesiunii Cataloniei fata de Spania, s-a intalnit pe 9 noiembrie cu Julian Assange, fondatorul Wikileaks, in Ambasada Ecuadorului din Londra, unde acesta e refugiat, scrie El Pais . Assange e considerat de autoritatile americane instrumentul Kremlinului.…

- Federația Romana de Volei (FRV) a trimis luni, 13 noiembrie, un drept la replica dupa ce Gazeta Sporturilor a scris saptamana trecuta despre cazul celor 3 voleibaliști romani suspendați pe termen nelimitat de Federația internaționala (FIVB) pentru "manipulare și trucare de meciuri". ...

- Din economie de timp, raspund aici tuturor celor care m-au abordat, in privat pe FB sau la telefon, in legatura cu conflictul din PSD. 1. Faptul ca la PSD au inceput sa-și sparga capetele unul altuia NU este problema noastra, a liberalilor, cu atat mai puțin, problema mea. Personal, nu simt…

- Taiwanul este cea mai importanta și sensibila problema in relațiile Beijing-Washington, i-a declarat joi președintele chinez Xi Jinping președintelui american Donald Trump, aflat in vizita in China, inaintea implinirii unui an de la un apel telefonic inedit primit de Trump din partea președintei…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni, intr-o conferinta de presa la Tokyo, ca atacul armat comis duminica intr-o biserica din Texas, soldat cu cel putin 26 de morti, nu pune problema reglementarii regimului armelor de foc, ci pe cea a sanatatii mintale a autorului masacrului, transmit…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri la Timișoara ca foștii președinți ai partidului aleși de congres sunt membri ai Biroului Politic Național (BPN), iar daca Vasile Blaga dorește sa-și exercite aceasta calitate, ''este bine-venit oricand''. Liderul liberal a subliniat ca în…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat China ca Japonia - o "natiune razboinica" - ar putea lua lucrurile in propriile maini daca amenintarea reprezentata de Coreea de Nord nu va fi rezolvata, relateaza France Presse, conform agerpres.ro. Declaratiile lui Trump au loc inaintea inceperii,…

- Iohannis a calculat ce marire de salariu va avea un roman care caștiga 2.335 lei, dupa trecerea contribuțiilor. ESte vorba despre 3 lei pe care ii caștiga salariatul, a spus șeful statului. El a declarat, la Cotroceni, ca Guvernul propune, prin ”revoluția fiscala”, trecerea contribuțiilor sociale de…

- Presedintele american Donald Trump l-a catalogat drept un "animal", miercuri, pe suspectul in atentatul cu o camioneta comis marti la New York si soldat cu opt morti, relateaza News.ro citand agentia Associated Press.

- Presedintele american Donald Trump l-a catalogat drept un „animal“, miercuri pe suspectul in atentatul cu o camioneta la New York, marti, soldat cu opt morti, relateaza The Associated Press.

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat, luni, ca selectionerul Cosmin Contra va fi vicepresedinte al Comisiei Tehnie in locul lui Ionut Badea. "La propunerea presedintelui Comisiei Tehnice, Mihai Stoichita, Cosmin Contra devine vicepresedinte al Comisiei Tehnice in locul lui Ionut Badea",…

- Presedintele american Donald Trump a calificat, intr-un interviu acordat Fox Business , drept "rusinoasa" posibila contributie a echipei de campanie a lui Hillary Clinton si a Comitetului National Democrat la finantarea anchetei privind legaturile echipei sale de campanie cu Rusia.