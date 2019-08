Presedintele american Donald Trump s-a felicitat din nou duminica pentru discutiile in curs de desfasurare privind pacea in Afganistan, asigurand ca atat negocierile cu guvernul afgan cat si cele cu talibanii sunt pozitive, informeaza AFP. "Avem discutii foarte bune cu talibanii. Avem discutii foarte bune cu guvernul afgan" in incercarea de a pune capat conflictului declansat in 2001, a declarat Trump jurnalistilor la New Jersey, reiterand declaratiile facute vineri. Vineri, presedintele american a discutat la clubul sau de golf din Bedminster, New Jersey, cu mai multi inalti oficiali, printre…