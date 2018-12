Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele 'nu stia si nu a avut vreo reactie dupa' cand a aflat, a insistat Larry Kudlow la canalul Fox News, in timp ce informatii contradictorii circulasera pe acest subiect in cursul saptamanii. In fata jurnalistului care evoca informatii de presa relatand despre un presedinte 'livid', Larry…

- Arestarea fiicei fondatorului Huawei, Ren Zhengfei, a fost facuta sambata trecuta, chiar in ziua in care președinții Donald Trump și Xi Jinping au decis, in cadrul unei intalniri desfașurate la forumul G20 de la Buenos Aires, sa incheie un armistițiu in razboiul lor comercial. Cele doua tabere și-au…

- China l-a convocat sambata pe ambasadorul Canadei la Beijing dupa arestarea "inadmisibila si josnica" in aceasta tara a directorului financiar al gigantului chinez din domeniul telecomunicatiilor Huawei, Meng Wanzhou, a anuntat agentia oficiala de presa Xinhua, citata de AFP. "O asemenea…

- Președintele american Donald Trump nu știa de cererea de extradare din Canada a directorului financiar al Huawei, Meng Wanzhou, inainte de intalnirea cu omologul sau chinez Xi Jinping din Argentina, a declarat un oficial de la Casa Alba, citat de Reuters, conform Mediafax.Arestarea fiicei…

- Presedintele american Donald Trump nu stia de cererea de extradare din Canada a directorului financiar al Huawei, Meng Wanzhou, inainte de intalnirea cu omologul sau chinez Xi Jinping din Argentina, a declarat un oficial de la Casa Alba, citat de Reuters.

- Presedintele chinez Xi Jinping a sosit marti in Filipine pentru prima sa vizita de stat intr-o tara traditional aliata a SUA, dar care s-a orientat catre Beijing intr-un context al luptei pentru influenta in Asia intre primele doua economii ale lumii, noteaza France Presse preluata de Agerpres. …

- La doua zile dupa anuntul SUA privind retragerea dintr-un tratat important privind armele nucleare, consilierul pentru securitate al Casei Albe, John Bolton, se intalneste luni la Moscova cu seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov, care asteapta explicatiile sale, potrivit France Presse, scrie Agerpres.…

- Locatarul Casei Albe a declarat presei, in Biroul Oval ca Haley urmeaza sa paraseasca postul la sfarsitul anului si a apreciat ca a facut ”o treaba incredibila”.Trump, caruia fosta guvernatoare a statului South Carolina i s-a alaturat in Biroul Oval, a invitat-o sa ocupe alta functie. ”Poti…