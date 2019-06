Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, a declarat miercuri ca ancheta in cazul morții jurnalistului saudit Jamal Khashoggi trebuie sa fie una riguroasa, iar responsabilii vor trebui sa fie trași la raspundere in conformitate cu legislația internaționala, potrivit Reuters, potrivit mediafax.Declarația…

- Secretarul de stat saudit pentru afaceri externe, Adel al-Jubeir, a spus ca raportul redactat de Agnes Callamard, raportor special al ONU cu privire la executiile extrajudiciare, include "contradictii flagrante" si acuzatii fara fundament."Respingem ferm orice incercare de atacare a conducerii…

- Probe suficiente exista in vederea deschiderii unei anchete vizand oficiali sauditi de rang inalt - inclusiv impotriva printului mostenitor Mohammed bin Salman - in dosarul Khashoggi, a apreciat miercuri o experta ONU in drepturile omului, indemnandu-l pe secretarul general al ONU sa deschida aceasta…

- Cel mai scump tablou din lume s-ar afla la bordul iahtului printului mostenitor al Arabiei Saudite Mohammed bin Salman, conform ipotezei unui specialist in piata de arta, care sustine ca a localizat pictura ''Salvator Mundi'', atribuita lui Leonardo da Vinci, data disparuta dupa ce…

- Turcia a arestat luni la Istanbul doi agenți secreți care au marturisit ca au spionat cetațeni arabi pentru Emiratele Arabe Unite, a spus vineri un oficial turc, relateaza Reuters. Turcia investigheaza daca sosirea unuia dintre acești doi agenți este legata de uciderea jurnalistului saudit Jamal…

- Presedintele Statelor Unite Donald Trump a avut o convorbire telefonica "productiva" cu printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman, a anuntat marti Casa Alba, citata de DPA. "Ei au discutat rolul critic al Arabiei Saudite in asigurarea stabilitatii Orientului Mijlociu, mentinand presiunea maxima…

- Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii a interzis luni intrarea in tara a 16 sauditi avand legatura cu asasinarea jurnalistului saudit disident Jamal Khashoggi, informeaza DPA. Khashoggi, un critic acerb al printului mostenitor saudit Mohammed bin Salman, a fost ucis la 2 octombrie dupa…