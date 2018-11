Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca isi anuleaza intalnirea cu omologul sau rus Vladimir Putin, prevazuta in marja summitului G20 de la Buenos Aires (Argentina), mentionand actuala criza in Ucraina, potrivit AFP, Reuters si dpa.



''Pe baza faptului ca navele si marinarii nu au revenit in Ucraina din Rusia, am decis ca pentru toate partile interesate ar fi mai bine sa-mi anulez intalnirea prevazuta cu Vladimir Putin in Argentina'', a anuntat Donald Trump intr-o postare pe Twitter, scrisa la bordul avionului care il duce la Buenos Aires. ''Astept…