Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump vrea sa faca pace cu liderii mondiali la Forumul Economic de la Davos și spune ca sloganul lui ”America First” inseamna ca ca va pune mereu pe primul loc in SUA cand vine vorba de comerț, dar asta nu inseamna ca America va fi singura, scrie BBC News. „Statele Unite sunt deschise pentru…

- Angie Cobuț, cunoscuta dupa ce a participat la show-ul culinar „Chefi la cuțite”, a cazut victima hoților, care i-au clonat cardul. Angie Cobuț s-a facut remarcata la emisiunea „Chefi la cuțite” , acolo unde l-a cerut in casatorie pe chef Catalin Scarlatescu . Angie Cobuț se afla in Thailanda și a marturisit…

- Presedintele Ugandei, Yoweri Museveni, a salutat marti 'sinceritatea' declaratiei omologului sau american Donald Trump privind 'tarile de rahat', mergand impotriva valului de indignare exprimata de numerosi lideri din Africa sau din alte parti, relateaza AFP. In cadrul unei reuniuni cu mai multi…

- O concentratie peste medie de vitamina B6 si de metionina, un aminoacid din structura proteinelor, reduce cu cel putin 50% riscul de aparitie a cancerului pulmonar, potrivit unui studiu efectuat in Europa si publicat in Statele Unite ale Americii.

- Lungmetrajul "Nu ma atinge-ma" ("Touch Me Not"), regizat de Adina Pintilie, a fost selectat in competitia oficiala a Festivalului International de Film de la Berlin, au anuntat luni organizatorii evenimentului. Dupa ce organizatorii Berlinalei au anuntat primele opt filme din competitie si doua titluri…

- Presedintele american Donald Trump a respins acuzatiile de rasism care au fost lansate la adresa lui dupa ce ar fi spus ca se opune patrunderii in Statele Unite ale Americii a unor imigranti din „cocini de tari”, referindu-se la natiuni din Africa, scrie bbc.com.Trump ar fi folosit aceasta…

- Presedintele american Donald Trump a respins patrunderea in Statele Unite ale Americii a unor imigranti din „cocini de tari”, au declarat, joi, surse ale CNN, relateaza News.ro. Una dintre surse a vorbit despre o intalnire cu parlamentarii, care a avut loc joi in Biroul Oval, unde Trump a intrebat:…

- Presedintele american Donald Trump a respins patrunderea in Statele Unite ale Americii a unor imigranti din „cocini de tari", au declarat, joi, surse ale CNN. Una dintre surse a vorbit despre o intalnire cu parlamentarii, care a avut loc joi in Biroul Oval, unde Trump a intrebat: „De ce ne dorim ca…

- Presedintele american Donald Trump a respins patrunderea in Statele Unite ale Americii a unor imigranti din "cocini de tari”, au declarat, joi, surse ale CNN.Una dintre surse a vorbit despre o intalnire cu parlamentarii, care a avut loc joi in Biroul Oval, unde Trump a intrebat: "De ce ne…

- Donald Trump a starnit controverse, dupa ce a insultat mai multe țari africane, pe care le-a calificat drept „cocini”. Organizația Națiunilor Unite a catalogat afirmațiile drept „șocante și rasiste”, in timp ce liderul de la Casa Alba a spus, intr-un mesaj pe Twitter, ca nu a folosit acele cuvinte,…

- Ministerul de Externe turc a declarat vineri ca cetatenii turci care calatoresc in Statele Unite ale Americii se confrunta cu riscul arestarii arbitrare si le-a recomandat acestora sa-si revizuiasca planurile de calatorie si sa-si ia masuri de precautie daca decid sa mearga in SUA.

- Un nou comentariu al președintelui Trump a infuriat opinia publica din Satele Unite. Potrivit presei americane, intr-o intrevedere cu ușile inchise, președintele s-a referit la țarile africane drept “cocini de țari” și le-a spus consilierilor ca vrea sa interzica intrarea in SUA a imigranților de pe…

- 'Atunci cand suntem intrebati care este lucrul cel mai bun de facut pentru a creste valoarea investitiilor americane spunem ca trebuie continuata lupta impotriva coruptiei. Am remarcat faptul ca anul trecut publicul romanesc a devenit tot mai putin tolerant cu coruptia si cred ca trebuie sa lucram…

- Ion Carchelan este pictor cu experiența, nascut în raionul Nisporeni. Din pacate, operele lui au fost descoperite mai mult de cei de peste hotarele Republicii Moldova, decât de conaționalii noștri. Asta a declarat el în cadrul unui interviu realizat în studioul Sputnik Moldova.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca Romania ar trebui sa-si mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, asa cum au facut si Statele Unite ale Americii, sustinand ca toate institutiile centrale ale Israelului sunt in Ierusalim si ambasadorii si personalul ambasadei fac naveta…

- Presedintele cubanez, Raul Castro, a reafirmat joi ca tara sa nu este responsabila de presupusele ''atacuri acustice'' impotriva unor diplomati americani in Cuba, relateaza agentia Xinhua. Intr-un discurs de incheiere a sesiunii plenare a Adunarii Nationale, Castro a declarat…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au impus miercuri sanctiuni impotriva liderului cecen prorus Ramzan Kadarov pentru grave incalcari ale drepturilor omului, precum si impotriva mai multor oficiali rusi vizati in cadrul dosarului Serghei Magnitski, juristul rus decedat in inchisoare in 2009, informeaza…

- Potrivit psiho-terapeutului Daniela Dragne Macarie, pragul ii este trecut de tot mai multi tineri si adolescenti care sufera de tulburare obsesiv-compulsiva. Tulburarea, destul de comuna in zone precum Statele Unite ale Americii, se caracterizeaza prin ganduri intruzive, care produc disconfort si sunt…

- Cei mai cunoscuti lideri de opinie din mediul online, inclusiv cei care au contracte cu celebrele branduri din industria produselor de lux, au fost informati de autoritatile de reglementare din Statele Unite ale Americii ca risca sa incalce prevederile legilor privind publicitatea. Oficiali…

- "Cinci lansari de rachete au fost efectuate in 2017, un alt test este in asteptare, iar 12 lansari au fost planificate pentru 2018", a spus Karakaiev.Generalul rus a mai anuntat ca Fortele de Rachete Strategice vor primi peste 20 de lansatoare de rachete stationare si mobile Yars anul viitor.Sistemul…

- Animalele noastre de companie sunt precum un alt membru al familiei pe care il dorim alaturi de noi, fie zi sau noapte. Pentru multi oameni, acest lucru inseamna faptul ca permit companionului necuvantator sa doarma in acelasi pat cu ei. Nu este un obicei atat de daunator daca vorbim despre…

- Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei va intreprinde in aceasta saptamana o vizita in Turcia, in cursul careia se va intalni cu președintele Recep Tayyip Erdogan, cu care va discuta despre posibilitatea ca Statele Unite ale Americii (SUA) sa anunțe recunoașterea Ierusalimului drept capitala a Israelului,…

- Razboiul Rece nu s-a terminat. Statele Unite ale Americii doresc modernizarea arsenalului de arme nucleare, chiar daca in 2010 Rusia si SUA au semnat un nou tratat pentru a reduce arsenalul nuclear.

- Si Ambasada Romaniei in Statele Unite ale Americii a celebrat Ziua Nationala a Romaniei printr-o serie de evenimente organizate pe 30 noiembrie 2017. In discursul tinut ambasadorul George Maior a vorbit despre Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii, „un reper fundamental al politicii…

- Un milion de euro in bani, excursii in Statele Unite ale Americii si genti si pantofi de lux. Este mita pe care un director din Autoritatea Vamilor ar fi primit-o pentru a acorda un contract in valoare de peste patru milioane de euro, pentru mentenanta sistemului informatic integrat vamal. Acuzatiile…

- La fel ca și Statele Unite ale Americii, Europa se afla de acum in raza de acțiune a tirurilor cu rachete balistice efectuate de Coreea de Nord, a avertizat joi ministrul apararii din Franța, Florence Parly, informeaza AFP. Prin lansarea, miercuri, a unei rachete balistice intercontinentale,…

- Evaluarea vine in contextul in care agentia de presa de la Phenian a publicat fotografii cu noua racheta balistica intercontinentala, care prezinta o forma diferita a varfului in comparatie cu versiunea precedenta, Hwasong-14. "Din evaluarile noastre initiale, Hwasong-15 este un nou prototip.…

- Surse din coaliția de guvernare au declarat, marți dimineața, pentru EVZ, ca președinții PSD și ALDE, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, iau in calcul posibilitatea transmiterii unui raspuns comun catre Statele Unite ale Americii, din postura lor de președinți ai Camerei Deputaților și Senatului.…

- Unul dintre cei mai valoroși artiști din Statele Unite ale Americii a incetat din viața in urma unei groaznice suferințe. Cunoscut si ca „White Knight of Soul”, el l-a influentat in cariera pe celebrul Elvis Presley.

- Dragnea și Tariceanu, mesaj comun impotriva Departamentului de stat al SUA. Cei doi președinți ai Camerelor au lansat o scrisoare deschisa publicata pe site-ul Parlamentului, in care iși exprima speranța ca ”declarația Departamentului de Stat al SUA a fost facuta cu buna credința”. ”Nu putem sa nu remarcam…

- Statele Unite ale Americii trebuie sa aiba incredere in Parlamentul Romaniei care urmarește "sa consolideze independența sistemului judiciar" și "eliminarea influențelor politice in funcționarea Justiției", se arata intr-un comunicat de presa transmis marți de președintele Senatului,…

- Surse din coaliția de guvernare au declarat, marți dimineața, pentru EVZ, ca președinții PSD și ALDE, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, iau in calcul posibilitatea transmiterii unui raspuns comun catre Statele Unite ale Americii, din postura lor de președinți ai Camerei Deputaților și Senatului.…

- Departamentul de Stat al SUA isi exprima ingrijorarea fata de faptul ca Parlamentul Romaniei ia in calcul o legislatie care ar putea submina lupta anticoruptie si ar putea afecta independenta sistemului judiciar si cere Parlamentului sa respinga propunerile care slabesc statul de drept. “Statele Unite…

- N. D. Pe lista investitorilor straini care au afaceri in Prahova se va mai adauga un altul – lider mondial in fabricarea de produse din vata minerala bazaltica incombustibila. Confirmarea a venit, la sfarsitul saptamanii trecute, de la conducerea Consiliului Judetean Prahova, care a facut public un…

- Potrivit unui studiu privind libertatea Internetului realizat in 65 de țari de ONG-ul pentru apararea libertaților fundamentale, 30 de guverne au folosit tehnici de manipulare pe Internet in 2017 pentru a distorsiona informațiile online, fața de 23 anul precedent, informeaza Agerpres. Aceste…

- Un tanar povestește ca in urma cu trei ani a trimis in gluma un mail guvernului Danemarcai cerandu-le sa-i imprumute pentru o perioada Groenlanda. Spre surprinderea tanarului, care povestește ca era beat atunci cand a trimis mesajul, a primit un raspuns oficial. Iata mesajul trimis de tanar catre guvernul…

- Patru Jeep-uri din colectia Regelui Mihai, dintre care doua au o legatura istorica si cu Romania, implicit si cu familia regala, au fost aduse din Elvetia la Domeniul Regal Savarsin, potrivit site-ului Familiei Regale. „Aflate pentru 70 de ani in Anglia, apoi in Elvetia, cele patru masini militare din…

- Primul dintre cele șapte sisteme de rachete sol-aer cu bataie mare (HSAM), de tip Patriot, pe care România le va achiziționa din Statele Unite ale Americii va fi contractat pâna la 31 decembrie 2017, potrivit proiectului de lege privind realizarea 'Capabilitații de aparare aeriana cu…

- Presedintele Donald Trump, care a retras Statele Unite din acordul climatic de la Paris din 2015, nu este invitat “la acest moment” la summitul ce se va tine in decembrie in capitala Frantei, a declarat un oficial din cabinetul presedintelui Emmanuel Macron, potrivit Reuters.

- Trilioane de dolari, aeronave particulare, iahturi, proprietați imobiliare, insule, companii – averi absolut uluitoare sunt ascunse de magnații lumii in paradisuri fiscale, pentru a evita taxele impuse de țarile in care aceștia iși fac banii. O noua scurgere de informații, investigația ”Paradise Papers”,…

- Armata rusa, care intervine in Siria in sprijinul fortelor guvernamentale, a declarat vineri ca Statele Unite ale Americii ar fi impiedicat refugiati sirieni sa primeasca ajutoare umanitare, apreciind ca aceasta este asemanator cu o "crima de razboi", relateaza France Presse.Potrivit "Centrului…

- Mandatul actualului ambasador SUA la București, Hans Klemm, este pe final, iar in SUA se pare ca s-a decizia de a-l rechema pe acesta. Gelu Vișan susține ca are informații conform carora noul ambasador al SUA la București va fi Elias Wexler, un american nascut in Romania, la Iași.Citește și:…

- Astazi, la Iasi, se desfasoara Conferinta cu tema ’’Provocari de securitate in sud-estul Europei’’. Evenimentul face parte din suita de manifestari care marcheaza 100 de ani de la Prima Conflagratie Mondiala si infaptuirea Romaniei Mari. In deschiderea manifestarii a fost vernisata expozitia „100 de…

- Statele Unite sunt ”inamicul numarul unu” al Iranului, iar Teheranul nu va ceda niciodata presiunii Washingtonului in legatura cu acordul multinational in dosarul nuclear iranian, a avertizat joi, intr-un discurs televizat, liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, relateaza Reuters.Presedintele…

- Medicii de la Spitalul de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" lucreaza in prezent in aceasta sectie alaturi de specialisti din Statele Unite ale Americii, in cadrul unei misiuni care se desfasoara din 28 octombrie si pana pe 8 noiembrie, in cadrul Global Granturilor finantate de catre Fundatia…

- Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, i-a propus președintelui rus Vladimir Putin, care a sosit la Teheran in data de 1 noiembrie, „sa izoleze Statele Unite ale Americii“. Conform propunerii lui Khamenei, Federația Rusa poate „atenua la zero“ sancțiunile SUA, „folosind tehnici, cum ar…

- Autorul atentatului cu furgoneta de marți din New York, soldat cu 8 morți și 11 raniți, avea legaturi cu gruparea jihadista Statul Islamic (IS) și s-a radicalizat in Statele Unite ale Americii, a declarat miercuri guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, la postul de televiziune CNN, preluat…

- O sculptura viu colorata, turcoaz, din Egiptul antic, a fost returnata la un muzeu din Berlin dupa mai bine de 70 de ani, dupa ce s-a crezut ca a fost pierduta in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Oficialitatile germane au anuntat ca piatra a fost gasita la Muzeul Kelsey al Universitatii Michigan.

- Romanii par sa așeze in topul rețelelor de socializare Facebook-ul, insa este posibil sa fie detronat in urmatoarea perioada. Și asta daca stam sa analizam piața americana, unde Snapchat a devenit aplicația preferata a adolescenților, in timp ce Facebook este din ce in ce mai puțin folosit, scrie Business…